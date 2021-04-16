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Galatasaray'ın planları altüst oldu

Galatasaray’da eksik oyuncu sayısı artmaya devam ediyor. Mohamed'in de koronavirüse yakalanması sonrasında eksik oyuncu sayısı 7’ye ulaştı. Teknik heyet, Göztepe maçının kadrosunu oluşturmakta zorlanıyor.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Galatasarayın planları altüst oldu
Galatasaray ligde 3. sırada yer alıyor.

Süper Lig’in 35. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Galatasaray’da teknik heyet kadro kurmakta güçlük çekiyor. Son olarak Mostafa Mohamed'in koronavirüse yakalanması teknik kadronun tüm planlarını bozdu. Mohamed ile birlikte sarı-kırmızılı takımdaki eksik sayısı ise 7’ye yükseldi.Teknik heyet, en büyük sıkıntıyı ise forvet hattında ve defans bölgesinde çekiyor.

Stoper bölgesinde Ryan Donk’un kırmızı kart cezalısı olması sebebiyle Luyindama ve Marcao forma giyecek. Yedek kulübesinde ise Ozornwafor bekleyecek. Yedlin ve Linnes’in sakat olması, Omar’ın geçirdiği kaza sebebiyle lisansının çıkartılmamış olması nedeniyle sağ bekte tek alternatif Şener olacak. Onyekuru sakat ve 2 hafta boyunca takımını yalnız bırakacak. Babel ise sarı kart cezalısı.

  • Santraforlar yok
  • En büyük sıkıntılardan birisi ise iki santrforun forma giyemeyecek olması. Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman sırasında Kerem Aktürkoğlu ile kafa kafaya çarpıştıktan sonra ameliyat olan Radamel Falcao, Göztepe maçında forma giyemeyecek. Koronavirüse yakalanan Mustafa Muhammed de karşılaşmanın kadrosunda yer alamayacak. İki yıldız santrforundan yoksun bir şekilde sahaya çıkacak olan sarı-kırmızılılarda teknik heyet ileri uçta Halil Dervişoğlu’na görev verecek.

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