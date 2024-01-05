Ara transferde sol bekini yenilemeye hazırlanan Galatasaray'ın listesi her geçen gün genişliyor. Brezilya ekiplerinden Palmerias'ta forma giyen 21 yaşındaki sol bek Vanderlan gündeme alınan son isim oldu.





İstikrarlı futbolla dikkatleri üzerine çeken genç yıldızın Galatasaray dışında birçok talibinin olduğu öğrenildi. 1.83 boyundaki oyuncuyla İtalya'dan Milan, Fransa'dan Rennes ilgileniyor. Vanderlan'ın 4 milyon euro piyasa değeri bulunuyor. Vanderlan, Brezilya Milli Takımı'nın gelecekteki sol beki olarak görülüyor.





Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti de Brezilya'da en beğendiği isimler arasında Vanderlan'ı göstermişti.













Hücumcu bek





Palmeiras altyapısından yetişen ve 2022-23'te A Takım'a çıkan Vanderlan, geçtiğimiz sezon ligde en efektif sol bek olarak dikkat çekti. Yüzde 73 hücuma çıkış istatistiği yakalayan 21 yaşındaki sol bek, bu konuda zirvede yer aldı. Vanderlan'ın Palmeiras ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.





Berkay Yılmaz da gündemde





Sol bek için bir de yerli bir alternatif arayan Galatasaray, Freiburg'un 2005 doğumlu sol bek oyuncusu Berkay Yılmaz için de girişimlerini sürdürüyor.

Berkay Yılmaz'ın güncel piyasa değeri 250 bin euro.





Angelino'ya buruk kutlama





Galatasaray'ın sezon başında şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladığı ancak opsiyonu devreye girmesin diye tribüne çektiği Angelino yeni yaşını buruk kutladı. Sarı-kırmızılı kulüp, 27 yaşına giren ve takımla idmanlara çıkan İspanyol sol bekin doğum gününü kutladı. Angelino'nun, devre arasında takım dan ayrılması bekleniyor.











