Spor Galip gelip bekleyeceğiz
FUTBOL FUTBOL

Galip gelip bekleyeceğiz

Türkiye, bugün Bakü’de İsviçre ile karşılaşacak. Milliler bu maçtan galip ayrılırsa, diğer gruplardaki maçların sonuçlarına göre bir üst tura yükselebilir. Yenilgi ve beraberlik halinde ise turnuvaya veda edeceğiz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Galip gelip bekleyeceğiz​
Milliler bu maçtan galip ayrılırsa, diğer gruplardaki maçların sonuçlarına göre bir üst tura yükselebilir.

Türkiye, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu üçüncü ve son maçında bugün İsviçre ile karşı karşıya gelecek. Gruptan çıkması için bir çok hesabın mevcut olduğu A Milli Takım’ın son 16 turuna yükselme iddiasını sürdürmesi için kazanmaktan başka şansı bulunmuyor. Beraberlik ve yenilgi halinde ise ay-yıldızlı ekip şampiyonaya veda edecek. Grupta puanı ve golü bulunmayan ay-yıldızlılar, İsviçre karşısında farklı bir galibiyet alarak averajını düzeltmek zorunda. Bunun yanı sıra, diğer gruplarda oynanacak olan maçların sonuçları da durumu yakından etkileyecek. Grupta son maçlar öncesinde İtalya 6 puanla lider durumda bulunurken, Galler 4 puanla ikinci ve İsviçre ise 1 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Türkiye’nin ise puanı bulunmuyor. Ay-yıldızlı ekip, İsviçre maçını kazanarak grubunu üçüncü sırada tamamlamayı ve en iyi üçüncüler arasına girerek son 16 turuna kalmayı hedefliyor.

İTALYA GALLER’İ AĞIRLAYACAK

  • Altı gruptan dört üçüncünün bir üst tura yükseleceği şampiyonada, Türkiye’nin galibiyeti halinde, diğer gruplarda alınacak sonuçlar, ay-yıldızlı ekibin yoluna devam edip etmeyeceğini belirleyecek. Ay-yıldızlı ekipte Umut Meraş, sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Bakü Olimpiyat Stadı’ndaki karşılaşmayı 32 bin taraftarın tribünden izlemesi bekleniyor. A Grubu’nda günün diğer maçında ise İtalya ile Galler, saat 19.00’da Roma Olimpiyat Stadı’nda karşılaşacak.
Abone Ol Google News
Kuzey Kutbundarota savaşı

Dünyanın devleri dengeleri değiştirecek yeni rota arayışında.
Parasızlıktan küçük harflerle gazete çıkardık

Parasızlıktan küçük
harflerle gazete çıkardık

​Milli Gazete'yi kuran Hasan Aksay, Yeni Şafak'a konuştu.
Mescid-i Aksabenim kaderim

Mescid-i Aksa benim kaderim

​Filistinli Henadi Halawani, yedi yıldır mescide giremiyor.
Aşıdan değil<br> virüsten korkun

Aşıdan değil
virüsten korkun

​Doktorlar, ortaya atılan iddialar hakkında konuştu.
Biz bu oyunu çok gördük

Biz bu oyunu çok gördük

​Cumhurbaşkanı Erdoğan HDP'ye yapılan saldırıya ilişkin konuştu.
Soğuk algınlığı deyip geçmeyin

Soğuk algınlığı deyip geçmeyin

Kistik fibrozis hastalığının habercisi olabilir.
Karayılan’ın uykuları kaçacak

Karayılan’ın uykuları kaçacak

​'Manevi oğlundan' teröristlere teslim olma çağrısı.
Rus turist sevinci

Rus turist sevinci

​Önce aşı belgesi sonra giriş izni.
İran'da Reisi dönemi

İran'da Reisi dönemi

​Katılım düşük geçersiz oy çok.
Hem anne hem baba

Hem anne hem baba

Uğur Hallamoğlu verdiği hayat mücadelesiyle takdir topluyor.
'Beni öldü sanıp bıraktılar'

'Beni öldü sanıp bıraktılar'

​Dolandırıcı tarafından darp edilen yaşlı kadın dehşeti yaşadı.

​Kırmızı bültenle aranan Sezgin Baran Korkmaz hakkında flaş gelişme.

​Galatasaray Kulübü'nün 38. başkanı seçildi.

​Sağlık Bakanı Koca'dan 'randevusuz aşı' uyarısı.
Düelloyu<br>Almanya kazandı

Düelloyu
Almanya kazandı

​Almanya geriye düştüğü maçta Portekiz'i 4-2 yendi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.