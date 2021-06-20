​Galip gelip bekleyeceğiz​

Türkiye, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu üçüncü ve son maçında bugün İsviçre ile karşı karşıya gelecek. Gruptan çıkması için bir çok hesabın mevcut olduğu A Milli Takım’ın son 16 turuna yükselme iddiasını sürdürmesi için kazanmaktan başka şansı bulunmuyor. Beraberlik ve yenilgi halinde ise ay-yıldızlı ekip şampiyonaya veda edecek. Grupta puanı ve golü bulunmayan ay-yıldızlılar, İsviçre karşısında farklı bir galibiyet alarak averajını düzeltmek zorunda. Bunun yanı sıra, diğer gruplarda oynanacak olan maçların sonuçları da durumu yakından etkileyecek. Grupta son maçlar öncesinde İtalya 6 puanla lider durumda bulunurken, Galler 4 puanla ikinci ve İsviçre ise 1 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Türkiye’nin ise puanı bulunmuyor. Ay-yıldızlı ekip, İsviçre maçını kazanarak grubunu üçüncü sırada tamamlamayı ve en iyi üçüncüler arasına girerek son 16 turuna kalmayı hedefliyor.

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İTALYA GALLER’İ AĞIRLAYACAK