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Gaziantep FK'da Selçuk İnan dönemi, 428 gün sürdü

Gaziantep FK'da Selçuk İnan dönemi, 428 gün sürdü

11:2912/05/2025, Pazartesi
AA
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Gaziantep FK’nın başında toplamda 43 lig maçına çıkan Selçuk İnan, 17 galibiyet, 7 beraberlik ve 19 mağlubiyet aldı ve bu süreçte 1,34 puan ortalaması yakaladı
Gaziantep FK’nın başında toplamda 43 lig maçına çıkan Selçuk İnan, 17 galibiyet, 7 beraberlik ve 19 mağlubiyet aldı ve bu süreçte 1,34 puan ortalaması yakaladı

Gaziantep FK'da 428 gün görev yapan ve iki sezonda 43 lig maçına çıktıktan sonra yolların ayrıldığı teknik direktör Selçuk İnan, 1,34 puan ortalaması elde etti.

Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonuna teknik direktör Erdal Güneş ile başlayan, ardından Rumen çalıştırıcı Marius Sumudica ile yola devam eden Gaziantep FK yönetimi, alınan kötü sonuçların ardından 8 Mart 2024'te teknik direktörlük görevine Selçuk İnan'ı getirdi. Geçen sezon takımın başında çıktığı 10 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan İnan, topladığı 16 puanla kırmızı-siyahlı ekibi ligde tutmayı başardı.


Sil baştan kadro kurdu


İnan'ın isteği doğrultusunda kırmızı-siyahlı yönetim, yaz transfer döneminde gerçekleştirdiği 17 transferle "en çok transfer yapan" ve sözleşme imzaladığı 12 yabancı futbolcuyla "en fazla yabancı oyuncu transfer eden" takım olarak 2024-2025 sezonuna başladı. Adeta sil baştan bir kadro kuran genç teknik adam, sezon boyunca inişli çıkışlı bir grafik çizdi.


İç sahada başarılı deplasmanda kayıp


Selçuk İnan yönetiminde bu sezon ligde 33 maça çıkan Gaziantep FK, en fazla galibiyetini iç saha maçlarında alırken, deplasmanlarda aynı performansı gösteremedi. İç sahada oynadığı 17 karşılaşmada 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Güneydoğu temsilcisi, deplasmanda ise çıktığı 16 maçta yalnızca 2 galibiyet elde etti. Bu maçlarda 3 beraberlik alan takım, 11 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.




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