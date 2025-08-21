Yeni Şafak
Gaziantep FK'dan sağ bek takviyesi

Luis Perez Gaziantep FK ile iki yıllığına anlaştı.
Luis Perez Gaziantep FK ile iki yıllığına anlaştı.

Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Real Valladolid forması giyen 30 yaşındaki İspanyol futbolcu Luis Perez ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Transfer çalışmalarına devam eden Gaziantep Futbol Kulübü, sağ bek mevkiine önemli bir takviye yaptı. Gaziantep ekibi, son olarak İspanya ekiplerinden Real Valladolid forması giyen 30 yaşındaki futbolcu Luis Perez ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Yeni transfer Luis Perez, Kulüp Başkanı Memik Yılmaz’ın katılımıyla gerçekleşen imza töreninde kendisini kırmızı-siyahlı kulübe bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.


Transferle ilgili Gaziantep FK’dan yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, İspanyol futbolcu Luis Perez ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Luis Perez, Kulüp Başkanımız Memik Yılmaz’ın katılımıyla gerçekleşen imza töreninde kendisini kulübümüze bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Luis Perez’e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

