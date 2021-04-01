Gedson Fernandes ile bir sezon daha

Galatasaray’ın ara transfer döneminde Portekiz ekibi Benfica’dan yarım sezonluğuna kiraladığı Gedson Fernandes’i bırakmaya niyeti yok.

Portekiz basınında çıkan haberlere göre; sarı-kırmızılı takımın teknik heyeti, genç futbolcuyla yola devam etmek istiyor. Haberde, sarı-kırmızılı takımın 22 yaşındaki orta saha oyuncusuna bir sezon daha kalması için 1.5 milyon euroluk bir teklif yaptığı belirtildi.

Sarı-kırmızılı takım, Fernandes için ara transfer döneminde Benfica’ya 500 bin euro transfer ücreti öderken, Portekizli oyuncuyla yarım sezonluğuna 650 bin euro karşılığında anlaşmıştı.

Galatasaray forması altında 8 maça çıkan Gedson Fernandes, 1 gol kaydetti.

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Halil'in bonservisi istenecek

Mustafa Cengiz ve yönetiminden Gedson Fernandes’in 1 yıllığına daha kiralanmasını isteyen teknik heyet, Halil Dervişoğlu’nun da bonservisini talep etti.

21 yaşındaki milli oyuncudan büyük beklentileri olan teknik ekip, Halil’in bonservisiyle sarı-kırmızılı takıma katılmasını istedi.