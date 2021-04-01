Spor Gedson Fernandes ile bir sezon daha
FUTBOL FUTBOL

Gedson Fernandes ile bir sezon daha

Devre arasında yarım sezonluğuna kadrosuna kattığı Portekizli futbolcu Gedson'u bir sezon daha kiralamak için harekete geçen Galatasaray, Benfica’nın kapısını çaldı.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Gedson Fernandes ile bir sezon daha
Gedson'un Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 12.5 milyon euro.

Galatasaray’ın ara transfer döneminde Portekiz ekibi Benfica’dan yarım sezonluğuna kiraladığı Gedson Fernandes’i bırakmaya niyeti yok.

Portekiz basınında çıkan haberlere göre; sarı-kırmızılı takımın teknik heyeti, genç futbolcuyla yola devam etmek istiyor. Haberde, sarı-kırmızılı takımın 22 yaşındaki orta saha oyuncusuna bir sezon daha kalması için 1.5 milyon euroluk bir teklif yaptığı belirtildi.

Sarı-kırmızılı takım, Fernandes için ara transfer döneminde Benfica’ya 500 bin euro transfer ücreti öderken, Portekizli oyuncuyla yarım sezonluğuna 650 bin euro karşılığında anlaşmıştı.

Galatasaray forması altında 8 maça çıkan Gedson Fernandes, 1 gol kaydetti.

Halil'in bonservisi istenecek

Mustafa Cengiz ve yönetiminden Gedson Fernandes’in 1 yıllığına daha kiralanmasını isteyen teknik heyet, Halil Dervişoğlu’nun da bonservisini talep etti.

21 yaşındaki milli oyuncudan büyük beklentileri olan teknik ekip, Halil’in bonservisiyle sarı-kırmızılı takıma katılmasını istedi.

Galatasaray'da Emre Kılınç yerine Feghouli oynayacak
SPOR
Galatasaray'da Emre Kılınç yerine Feghouli oynayacak
Abone Ol Google News
Boğazda korku dolu anlar

Boğaz'da korku dolu anlar

Arızalanan gemi Yeniköy açıklarına demir attı.
Koku kaybıyla ilgilişaşırtan araştırma

Koku kaybıyla ilgili
şaşırtan araştırma

Erkek 'yanık lastik' kadın 'çürümüş soğan' kokusu alıyor.
İkinci el araçlardaki fiyat artışının sebebi için galericilerden şok iddia: Sıfır araç saklayan bayiler var

Son hali paylaşıldı

Son hali paylaşıldı

İşte Türkiye'nin en yüksek barajı.
Seferler durdu duraklar doldu

Seferler durdu duraklar doldu

Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosunda yangın.

Fiyatları 50 bin liranın altında ikinci el araçlar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.