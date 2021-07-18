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Gedson’da son düzlük

Galatasaray uzun süredir transfer etmek için çaba sarf ettiği Gedson Fernandes konusunda büyük ilerleme kaydetti. Benfica ile 2 milyon Euro kiralama ücretinde anlaşan sarı-kırmızılılar satın alma opsiyonunu görüşüyor. 22 yaşındaki Portekizli futbolcu ise tekrar Galatasaray formasını giymek için gün sayıyor.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Gedson’da son düzlük
Gedson Fernandes

Galatasaray, Gedson Fernandes’in transferi konusunda Portekiz ekibi Benfica ile anlaşmaya çok yaklaştı. Sarı-kırmızılı takım, 22 yaşındaki oyuncu için 2 milyon Euro’luk kiralama teklifinde bulunurken, Benfica ise bu öneriyi kabul etti. Sarı-kırmızılılar, 22 yaşındaki Pıortekizli oyuncuyu satın alma opsiyonlu olarak kiralamak isterken, 7 milyon Euro’luk satın alma maddesi eklemek istiyor. Benfica’nın ise Fernandes için bonservis beklentisi 10 milyon Euro. İki kulüp arasında görüşmeler devam ederken, anlaşmanın kısa süre içerisinde sağlanacağı öne sürüldü. Galatasaray Başkanı Burak Elmas da geçtiğimiz günlerde Gedson Fernandes transferiyle ilgili açıklama yaparken, “Tam oyuncuyla anlaşmıştık ancak Benfica kulübünde adeta devrim oldu. Kısa sürede Gedson Fernandes’in aramıza katılacağını düşünüyorum. Oyuncu gelmek istiyor” ifadelerini kullanmıştı.

PLASE PAULİNHO

Galatasaray, uzun süredir transfer görüşmelerini sürdürdüğü Paulinho’yu Fernandes için bekletiyor. Sarı-kırmızılılar, Portekizli oyuncunun transferinde herhangi bir pürüz çıkması halinde Paulinho ile el sıkışacak. Bonservisini elinde bulunduran 32 yaşındaki oyuncu, yıllık yaklaşık 3 milyon Euro maaş istiyor. Ayrıca imza parası beklentisi olan Paulinho, Avrupa’dan istediği teklifi alamazsa transfer sezonu sonunda Brezilya Serie A ekiplerinden Corinthians ile kontrat imzalayacak. Bu arada Hollandalı futbolcu Ryan Babel, vatandaşı Patrick van Aanholt’un transferi için harekete geçti. Babel, Crystal Palace’taki sözleşmesi biten ve boşta olan Hollandalı sol bekin paylaşımının altına ‘’Come to Galatasaray’’ mesajını yazması dikkat çekti.

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