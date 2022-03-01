Gelenek mi yenilik mi?

Beşiktaş’ta Sergen Yalçın’ın görevden ayrılmasından sonra geçici olarak takımın başına geçen Önder Karaveli, TFF Süper Kupa’yı kazanıp, takımın da dağınık görüntüsünü toparlayınca sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı. Kalan süre, Beşiktaş’ın lig ikincisi olması için yeterli. Buna rağmen yönetimin önümüzdeki sezon için teknik adam arayışlarının olduğunu biliyoruz. Normaldir de.

Aslında büyük takımlarda B planı, C planı yoksa bir yönetim zafiyeti vardır. İşin sonunda Önder Hoca da belki Beşiktaş’ta farklı görev tanımıyla, belki başka bir takımın başında, geçmiş dönemde gördüğü değerden daha fazlasını görerek devam edecektir. Mayıs ayında Beşiktaş’ta kongre var. Sayın başkan Ahmet Nur Çebi, aday olacağını daha önce deklare etmişti. Beşiktaş kongre geleneği bize mevcut başkanların seçimi kazandığını gösteriyor. Kuvvetle muhtemel yine öyle olacaktır.

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Tabi kulüpler için futbol takımları lokomotif görevi görüyor. Başkanların başarıları da futbol takımlarının başarıları ile doğru orantılı. Dolayısıyla o sezon süreci çok iyi yöneten ve Sergen Yalçın’la şampiyonluk yaşayan Ahmet Nur Çebi, Haziran ayında vereceği teknik direktör kararı ile bir nevi kendi serüvenine de karar vermiş olacak. Beşiktaş’ta bir süre önce sportif direktörlüğe getirilen Ceyhun Kazancı’nın, teknik direktör konusunda alternatifleri oluşturup başkana sunma gibi görevi de var. Ceyhun Bey’in bu konuda görüşmeler yaptığını ve önceliği yabancı bir teknik adama verdiğini biliyoruz. Anladığımız kadarı ile plan şu; geleneksel teknik direktörlük anlayışından uzak, uzun süre birlikte oynayacak bir kadro oluşturup, genç/yenilikçi bir teknik adamla orta ve uzun vadede başarı sağlamak.

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Bir ismi sportif direktör olarak belirliyorsanız, doğal olarak görevini yapıyor ve teknik direktör konusunda ne olması gerektiğini kendisi belirlemek istiyor. Görev tanımı çerçevesinde bakarsanız haklıdır da. Başkan Ahmet Nur Çebi’nin gönlünde yatan ismin ise Şenol Güneş olduğu vurgusu kamuoyunda sıkça dillendiriliyor. Başkan Çebi ve Şenol Güneş tarafı onaylamasa da, burada koruma strateji ile yıpranmanın önüne geçmek isteniyor olabilir. Çebi’nin Güneş ile çalışmak istemesi normal. Hem Şenol Güneş’in kariyeri hem Beşiktaş Başkanı ile olan ilişkisi hem de Çebi’nin 2. başkanlığı döneminde Güneş ile yaşanan başarılar bu kararı aldırabilir.

Ben, etliye sütlüye dokunmayan bir yazı olsun istemem; elbette fikrim var. Yayınlarda da söylediğim üzere, Beşiktaş kendi iç dinamiklerine hakim, kendi içinden çıkmış teknik adamlarla bir yola çıkmalıdır. Ama bunun olmayacağını da biliyorum. Dolayısıyla önümüzde iki seçenek kalıyor. Bir Şenol Güneş, iki; yabancı bir teknik adam. Güneş risksiz, yabancı ise riskli bir karar. Başkan Ahmet Nur Çebi, zemini hazırlayıp Güneş’e anahtar teslimi bir takım verirse başarı için orta ve uzun vadeyi beklemesine gerek yok. Şenol Güneş’in ilk sezonu kurtarma ihtimali çok yüksek. Bu durum, Başkan Çebi’ye konfor alanı oluşturur. Ama dediğim gibi, zemini hazırlamak, Güneş’in kafasını sadece futbola vermesini sağlamak, dış unsurlarla meşgul olmamasını sağlamak en önemli faktör.

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Ceyhun Kazancı’nın yürümek istediği rota ise, sabrın öne çıktığı, şampiyonluğu tek kriter olarak kabul etmeyen futbol ortamlarında elbette başarı getirebilir. Ancak bu tercihi yaparken Türkiye futbol gerçekliğini görmezden gelmemek lazım. Çok kariyerli yabancı hocaların, burada kısa sürede tükendiğini, yol yürüyemez hale geldiğini, yapmak istediğinin henüz çeyreğini yapma fırsatı bulamadan, önüne puan tablosu konarak ayrılmak zorunda kaldığını biliyoruz. Uzun süre buralarda başarılı şekilde çalışmış yabancı teknik adam ismi saysak yaklaşık 20 yıl gerilere gitmemiz gerekiyor. Böyle bir karar alınacaksa da serüvenin Beşiktaş camiasına çok iyi anlatılması gerekiyor. İşin sonunda Sayın Çebi kritik bir karar verecek; yukarıda dediğim gibi, başkanların serüveni, futbol takımının serüveni ile doğru orantılı. Sayın Başkan, bu kararla sadece bir teknik direktör belirlemiş olmayacak.