Gençlerbirliği’nde Beşiktaş galibiyetinin dev primi ödendi

Gençlerbirliği'nde, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş karşısında alınan tarihi galibiyetin primi olan yaklaşık 30 milyon TL, Perşembe (bugün) itibarıyla teknik ekip ve futbolculara eksiksiz olarak ödendi. Dev primin 4 milyon TL'lik kısmının kulüp tarafından, yaklaşık 26 milyon TL'lik kısmının ise bizzat Başkan Kaya tarafından karşılandığı öğrenildi. Türk spor kamuoyunda geniş yankı uyandıran prim gelişmesinde, Kırmızı-siyahlı kulübün başkanı Mehmet Kaya'nın oyunculara verdiği sözü tuttuğu belirtildi.





PRİM MİKTARI İKİ KATINA ÇIKARILMIŞTI

Başkan Mehmet Kaya, Beşiktaş maçı için başlangıçta belirlenen 500 bin TL'lik galibiyet primini, alınan galibiyetin ardından 1 milyon TL'ye çıkarmıştı. Toplamda 30 milyon TL'ye yaklaşan bu dev primin 4 milyon TL'lik kısmının kulüp tarafından, yaklaşık 26 milyon TL'lik kısmının ise bizzat Başkan Kaya tarafından karşılandığı öğrenildi. Kaya'nın ödemeleri Perşembe günü yapacağına dair teknik ekip ve futbolculara söz verdiği ve bu sözü yerine getirdiği ifade edildi.





CAMİA MEHMET KAYA'DA BİRLEŞTİ

Öte yandan, Gençlerbirliği Yönetim Kurulu'nun daha önce aldığı kararla Kulübün Olağanüstü Genel Kurulunun 29 Kasım 2025 tarihinde seçimli olarak yapılacağı duyurulmuştu. Osman Sungur'un istifasıyla boşalan başkanlık görevine yönetim kurulunda yapılan oylamayla seçilen Mehmet Kaya, kısa sürede camianın da desteğini aldı.

Genel kurul üyelerinin başkanın seçimle belirlenmesi talebiyle başlattığı imza kampanyasına rağmen, edinilen bilgilere göre kulüp yönetimi ve geniş camianın Mehmet Kaya isminde hemfikir olduğu ve kendisine tam destek vereceği belirtildi. Başkent ekibinde muhalif kanadın bile Mehmet Kaya etrafında birleştiği ve Ankara'nın Kaya başkanlığında birlik olduğu kaydedildi. Bu gelişmeler, Gençlerbirliği'nin 29 Kasım'daki seçimli genel kurul öncesinde güçlü bir yönetim ve camia bütünlüğü sergilediğine işaret ediyor.











