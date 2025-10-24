Yeni Şafak
Gençlerbirliği TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

17:1024/10/2025, Cuma
AA
Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda, Matej Hanousek (sağda) da yer aldı.
Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda, Matej Hanousek (sağda) da yer aldı.

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 26 Ekim Pazar günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenman, 5'e 2 top kapma oyunuyla başladı ve yarı sahada taktik ağırlıklı çalışmayla devam etti.


Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetimindeki idman, çift kale maç ve bireysel şut çalışmasıyla tamamlandı.


Kırmızı-siyahlılarda sakatlıkları bulunan kaleci Gökhan Akkan ve Dal Varesanovic antrenmanda yer almazken, tedavi süreci tamamlanan Ensar Kemaloğlu atletik performans antrenörü ile takımdan ayrı çalıştı.

#Gençlerbirliği
#TÜMOSAN Konyaspor
#Süper Lig
