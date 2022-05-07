Geri dönüş fırtınası

Trabzonspor’u şampiyonluğa götüren yolda, en önemli faktörlerden birisi de bordo-mavili takımın geriye düştüğü maçları çevirmesi oldu. Ligde oynadığı ilk 3 maçı kazanan Trabzonspor, sahasında Galatasaray’ı ağırladı. Mücadeleye hızlı başlayan sarı-kırmızılılar, ilk 33 dakikada bulduğu gollerle 2-0 öne geçti. Fakat bordo-mavililer vazgeçmedi ve Cornelius ile Nwakaeme’nin golleriyle skoru 2-2’ye getirdi. Trabzonspor, 6. haftada deplasmanda Konyaspor ile karşılaştı. Maça hızlı başlayan bordo-mavililer henüz 1. dakikaya girmeden Cornelius ile öne geçti. 8. dakikada Hugo’nun kırmızı kart görmesiyle Trabzonspor, maçın büyük kısmını 10 kişi oynadı. Endri Çekiçi’nin golleriyle 2-1 öne geçen Konyaspor’a karşı gol arayan Trabzonspor, Hadziahmetovic’in kendi kalesine golüyle skoru 2-2 yaptı. Bordo-mavili ekip, eksik ve geride olmasına rağmen deplasmandan puanla ayrıldı.

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BAKASETAS SAHNEYE ÇIKTI

Trabzonspor, Süper Lig’in 9. haftasında sahasında Fenerbahçe’yi ağırladı. Sarı-lacivertliler 3. dakikada Rossi’nin attığı golle 1-0 öne geçti. Kim Min-Jae’nin kırmızı kart gördüğü maçta, bordo-mavili takım etkili oyunuyla geriden gelerek öne geçti ve Bakasetas (2) ile Yusuf Sarı’nın golleriyle mücadeleyi 3-1 kazandı. Süper Lig’in 18. haftasında Trabzonspor deplasmanda Altay ile karşılaştı. Ev sahibi ekip 33. dakikada Cebrail Karayel’in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıya fırtına gibi başlayan Trabzonspor, Cornelius’un 51 ve 88. dakikalarda attığı gollerle karşılaşmayı 2-1 kazandı.

VİSCA İLE KAZANILAN PUANLAR

Trabzonspor, ligin 23. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaştı. Sarı-kırmızılı takım 1-0 öne geçti. Trabzonspor 84. dakikada Bakasetas’ın attığı golle skoru 1-1’e getirdi. 90. dakikada sahneye çıkan Edin Visca, bordo-mavili forma altında ilk golünü atarken, aynı zamanda Trabzonspor’a galibiyeti getirdi. Mücadeleyi bordo-mavili ekip 2-1 kazandı. Trabzonspor, 27. haftada Kayserispor’u konuk etti. Mücadeleye hızlı başlayan deplasman ekibi ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İkinci yarıya 3 değişiklikle başlayan Trabzonspor, Visca ve Djaniny’nin golleriyle skoru 2-2’ye getirdi. Trabzonspor 90+9. dakikada Nwakaeme’nin attığı golle muhteşem bir geri dönüşe imza attı ve mücadeleyi bordo-mavili takım 3-2 kazandı.

BEŞİKTAŞ KIRILMA MAÇLARINDAN BİRİYDİ

Süper Lig’in 29. haftasında Trabzonspor sahasında Göztepe’yi ağırladı. Halil Akbunar’ın golüyle deplasman ekibi 1-0 öne geçti. Trabzonspor, 34 ve 37. dakikalarda Nwakaeme ve Abdülkadir Ömür’ün attığı gollerle skoru 2-1’e getirdi. İlk yarının son dakikalarında Soner Aydoğdu beraberliği yakalasa da, Djaniny ve Abdülkadir Ömür maçın skorunu belirledi: 4-2. Trabzonspor, Süper Lig’in 12. haftasında ise deplasmanda Beşiktaş ile karşılaştı. Bordo-mavili takım 45+4. dakikada Abdülkadir Ömür’ün attığı golle 1-0 öne geçerken, Beşiktaş 62’de Larin ile eşitliği yakaladı. Son dakikalarda siyah-beyazlı ekip galibiyet golünü ararken, Trabzonspor kaptığı topla kontra atağa kalktı. Nwakaeme’nin pasında Cornelius 90+7. dakikada topu ağlara gönderdi ve mücadeleyi Trabzonspor 2-1 kazandı. Bu maç sezonun en önemli kırılma maçlarından birisi oldu.

YENİDEN BAŞLANGIÇ

Süper Lig’in 25. haftasında Trabzonspor sahasında şampiyonluk yolundaki en yakın takipçisi Konyaspor ile karşılaştı. Yeşil-beyazlıların 9 puan önünde yer alan Trabzonspor, Visca’nın attığı gollerle mücadeleyi 2-1 kazandı ve aradaki puan farkını 12’ye yükseltti. Trabzonspor için acaba sorularıyla başlayan süreç her ne kadar karamsarlık yaratsa da Vuslat gelecekti ve geldi. Rakibi Fenerbahçe ile öne geçtiği maçta 1-1 berabere kalan Trabzonspor, ardından Göztepe’yi mağlup edip, komşusu Rize’den mağlubiyetle dönünce rakiplerinin iştahı açıldı. Ardından beraberliklerle geçen iki haftadan sonra rakipleri kazanıp bir ihtimal derken Trabzonspor deplasmanda Adana Demirspor’u 3-1 mağlup ederek takipçilerinin de iştahını kesti. Bordo-mavililere kalan 4 haftada sadece 1 puan yetiyordu ve bu sezon yenemediği tek rakip olan Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak mutlu sona ulaştı.

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