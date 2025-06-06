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Giresun'da Alperen Şengün coşkusu

Giresun'da Alperen Şengün coşkusu

14:036/06/2025, Cuma
IHA
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Alperen Şengün, genç hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.
Alperen Şengün, genç hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.

NBA’de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, memleketi Giresun’da yoğun ilgiyle karşılandı.

Houston Rockets formasıyla başarılı bir sezonu geride bırakan milli oyuncu Alperen Şengün, memleketi Giresun’a gelerek ailesi, arkadaşları ve hemşehrileriyle hasret giderdi.


Yoğun ilgiyle karşılanan Şengün, özel bir antrenman programı eşliğinde çalışmalarını da sürdürdü.


Giresunlu vatandaşlar, Şengün’e sevgi gösterilerinde bulunurken, çok sayıda da hatıra fotoğrafı çektirdi.




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