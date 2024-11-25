Gizli kahraman Mertens

Başarılı bir sezon daha geçiren ve 25. şampiyonluk için mücadele eden Galatasaray’da bazı futbolcular performanslarıyla takımlarının başarısında büyük katkı sahibi oldu. Bu isimlerden biri de Dries Mertens olarak göze çarptı. Son olarak zorlu Bodrum deplasmanında sahneye çıkan Belçikalı futbolcu, yaptığı asistle takımına galibiyeti getirdi. Sezon sonunda futbolu bırakmayı düşünen 37 yaşındaki oyuncu, kariyerinin belki de son sezonunda üst düzey bir performans ortaya koyuyor.





İKİ KULVARDA DA VAR

Süper Lig’de 12 maçta görev yapan Mertens, takımına 3 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Deneyimli oyuncu, 6 farklı maçta gol katkısı vermeyi başardı. 37 yaşındaki futbolcu, UEFA Avrupa Ligi’nde de üst düzey bir grafik ortaya koydu. Kupa 2’de 4 maçta sahne alan ve 3’ünde skor katkısı vermeyi başaran Mertens, 1 gol ve 3 asistlik performans ortaya koydu.





HER ALANDA MÜCADELE

Galatasaray’ın 10 numarası Dries Mertens, ofansta verdiği katkı kadar defansta da takımına yardımcı oluyor. Saha içerisinde neredeyse basmadık yer bırakmayan Belçikalı oyuncu, ön alan presinde de rakip defansa nefes aldırmıyor. Mertens, koşu mesafelerinde de hep üst sıralarda kendine yer buluyor.





SAHA DIŞI DESTEK

Mertens, Galatasaray’a sadece saha içerisinde değil saha dışında da katkı veriyor. Deneyimlerini sık sık genç oyuncularla paylaşan 37 yaşındaki yıldız, takım içerisinde yaşanan problemlerde de arabuluculuk yapıyor.





Şampiyonluk maçımız oldu





Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, zorlu Bodrum deplasmanından 3 puanla dönmenin mutluluğunu yaşadı. Bu sezon Süper Lig’de bileği bükülmeyen deneyimli teknik adam; Galatasaray ile üst üste 3., kariyerinin ise 4. lig şampiyonluğu için mücadele ediyor. Bodrum dönüşü takım uçağında yöneticiler ve oyunculara bir konuşma yaptığı öğrenilen Buruk, “Şampiyonluk maçımız oldu. Zorlu bir deplasmanı geride bıraktık. Belki de şampiyonluğu getirecek 3 puanı kazandık” sözlerini sarf etti.





ADIM ADIM İLERLİYOR

Kariyer basamaklarını tek tek çıkan Okan Buruk, 2017-18 sezonunda Akhisar’la Türkiye Kupası’nı kaldırdı. 2019-20 sezonunda Başakşehir’le Süper Lig’de mutlu sona ulaşan Buruk, 2022-23 sezonunda Galatasaray’ın başına geçti. Sarı-kırmızılı takımla iki sezonda 2 kez şampiyonluk yaşayan ve birçok rekora imza atan deneyimli teknik adam, 3. şampiyonluğa yürüyor.





Osimhen’e büyük ilgi!

Sezon başında 1 milyon forma hedefiyle yola çıkan Galatasaray, 400 bin forma satışını geçti. Sarı-kırmızılı kulüpte en büyük ilgiyi 45 numaralı Victor Osimhen forması çekti. Nijeryalı oyuncunun ayrıca maske, anahtarlık ve bardakları da yok sattı. Saha içerisinde attığı gollerle kazandıran Osimhen, saha dışında da satışlara katkısıyla kazandırıyor.





Nöbetçi golcü Batshuayi

Galatasaray’ın bu sezon gerçekleştirdiği en yararlı transferlerden biri Michy Batshuayi oldu. Yedek kulübesini güçlendirmek için transfer edilen Belcikalı futbolcu, ihtiyaç duyulan zamanlarda verdiği katkılarla dikkat çekti. Samsunspor’dan sonra Bodrum FK ağlarını sarsan Batshuayi, gol sayısını 6’ya yükseltti. Mauro İcardi ve Victor Osimhen’in ardından 3. forvet konumunda bulunan 31 yaşındaki oyuncu, ister ilk 11 ister yedek kulübesin şans bulduğu her anda takımına katkı vermeye çalıştı.





Üç puana bir gün izin

Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, Bodrum galibiyetinin ardından ödül olarak oyuncularına vir güj izin verdi. Sarı-kırmızılılar, bugün Florya’da toplanarak UEFA Avrupa Ligi’ndeki AZ Alkmaar maçının hazırlıklarına başlayacak. Sakatlığı bulunan İcardi ve Jakobs’un forma giyemeyeceği mücadelede Sallai de olmayacak.























