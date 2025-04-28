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Gol düellosu Fırtına'nın

Gol düellosu Fırtına'nın

Ali Kemal Yazıcı
04:0028/04/2025, Pazartesi
G: 28/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Trabzonspor'un ara transferde kadrosuna kattığı isimler arasında yer alan Danylo Sikan, dünkü Alanyaspor maçında 2 gol birden atarken, bordo-mavili formayla siftah yaptı.
Trabzonspor'un ara transferde kadrosuna kattığı isimler arasında yer alan Danylo Sikan, dünkü Alanyaspor maçında 2 gol birden atarken, bordo-mavili formayla siftah yaptı.

Süper Lig’de sahasında Alanyaspor ile karşılaşan Trabzonspor, karşılıklı gollerle geçilen ve 7 golün atıldığı maçta Zubkov, Danylo (2) ve Simon Banza ile sonuca gitti. Bordo-mavili takım, bu sezon Süper Lig'de ilk kez üst üste 3 maç kazandı.

Süper Lig’de sahasında 33. hafta maçında Alanyaspor ile karşılaşan Trabzonspor, sahadan 4-3’lük galibiyetle ayrıldı. Bordomavililer, bu sezon ligde ilk kez üst üste 3 galibiyet elde etti. Maça geride pas yaparak başlayıp, üzerine çektiği rakibi karşısında savunma arkasına attığı toplarla sonuç arayan bordo-mavili takım, 7. dakikada çok adamla çıktığı hücumda Zubkov ile 1-0 öne geçti. Trabzonspor, golden sonra oyunu ön tarafa yıkıp kenar organizasyonlarıyla sonuç aradı ve 17’de Danylo ile skoru 2-0’ı buldu. Erken skorun ardından oyunu ve tempoyu kontrolüne almak için geride pas oyunu tercih eden bordo-mavililer, 27’de Cordova’nın golüne engel olamadı: 1-2. 38’de son çizgiye inen Zubkov’un pasında Danylo, farkı yeniden ikiye çıkarttı 3-1. 43’te Visca elini saklamasına rağmen VAR’dan gelen uyarı ile kazanılan penaltıda Hadergjonaj, 45'te Alanya adına farkı tekrar 1’e indirdi: 3-2. İlk yarının uzatma anlarında 45- 4'te Banza ile bir gol daha bulan Trabzonspor, soyunma odasına 4-2 önde gitti. 52. dakikada ise Sporar yeniden farkı 1’e indirdi: 4-3. Trabzonspor, Lundstram’ın oyuna girmesiyle ikinci bölgede etkinliğini arttırırken 70 ve 72’de hakem Ali Şansalan’ın önünde olan iki pozisyonda penaltı kararı çıkmaması ve VAR’ın devreye girmemesi tribünlerin büyük tepkisini çekti.


#Trabzonspor
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