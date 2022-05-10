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Golcü oyuncudan merak utandıran Beşiktaş paylaşımı

Süper Lig'de gol krallığı yarışında zirveye ortak olan Rizesporlu Joel Pohjanpalo, sosyal medya hesabından Vodafone Park'ın önünde paylaşım yaptı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Golcü oyuncudan merak utandıran Beşiktaş paylaşımı
Pohjanpalo'nun paylaşımı

Rizespor forması giyen Finlandiyalı golcü Pohjanpalo, sosyal medya hesabından dikkati çeken bir harekete imza attı.

27 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ın stadı Vodafone Park'ın önünden geçerken çektiği fotoğrafı 'düşünme' emojisiyle paylaştı.

Joel Pohjanpalo, transfer söylentilerine neden olan paylaşımını kısa süre içerisinde kaldırdı.

  • Sezon başında Alman ekibi Bayer Leverkusen'den kiralık olarak Rizespor'a transfer olan Pohjanpalo, Süper Lig'de çıktığı 31 maçta 16 gol kaydetti. Finli oyuncu gol krallığı yarışında Umut Bozok ile zirveyi paylaşıyor.

Pohjanpalo'nun Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 2.6 milyon euro.
Pohjanpalo'nun Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 2.6 milyon euro.


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