Gözler Konya'da akıllar Barcelona'da

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, bir yandan takımı Konyaspor karşılaşmasına hazırlarken, diğer yandan da Barcelona ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi maçı için çalışmalarını sürdürüyor. Hem Konya ekibini yenerek ligde 3’te 3 yapmak isteyen İspanyol çalıştırıcı, hem de Barcelona gibi bir dünya devini eleyerek adını çeyrek finale yazdırmanın planlarını yapıyor.

Konyaspor ile oynayacakları karşılaşmanın incelemelerini tamamlayan Torrent ve yardımcıları, Barcelona’nın son maçlarının tamamını izledi. Torrent, geçmiş yıllarda görev yaptığı İspanyol ekibinin artı ve eksi yönlerini belirledi.

2 maça 2 farklı kadro

İspanyol çalıştırıcı, hem Konyaspor hem de Barcelona deplasmanında farklı kadrolar sahaya sürmeye hazırlanıyor. Konyaspor maçında sağ bekte Omar Elabdellaoui’nin oynaması beklenirken, Barcelona karşılaşmasında formayı Sacha Boey alacak. Ayrıca yabancı sınırına takıldığı için Süper Lig’de son dönemde kadroya giremeyen Morutan’ın Barcelona maçına özel olarak hazırlandığı öğrenildi.

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Galatasaray ile 4 lig maçında forma giyen ve mağlubiyeti bulunmayan Pena ise, Konyaspor deplasmanında da kaleyi koruyacak. Sakatlığını tamamen atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Muslera ise Barcelona karşısında forma giyebilir.

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