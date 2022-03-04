Spor Gözler Konyada akıllar Barcelonada
FUTBOL FUTBOL

Gözler Konya'da akıllar Barcelona'da

Galatasaray, Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Konya ekibinin analizini tamamlayan Domenec Torrent ise Barcelona ile oynayacakları maçın hazırlıklarına başladı. İspanyol teknik adam, her iki maçta iki farklı kadroyu sahaya çıkarmayı planlıyor.

Abone Ol Google News
Umut Yılmaz Yeni Şafak
Gözler Konyada akıllar Barcelonada
Galatasaray'da hazırlıklar Domenec Torrent önderliğinde devam ediyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, bir yandan takımı Konyaspor karşılaşmasına hazırlarken, diğer yandan da Barcelona ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi maçı için çalışmalarını sürdürüyor. Hem Konya ekibini yenerek ligde 3’te 3 yapmak isteyen İspanyol çalıştırıcı, hem de Barcelona gibi bir dünya devini eleyerek adını çeyrek finale yazdırmanın planlarını yapıyor.

Konyaspor ile oynayacakları karşılaşmanın incelemelerini tamamlayan Torrent ve yardımcıları, Barcelona’nın son maçlarının tamamını izledi. Torrent, geçmiş yıllarda görev yaptığı İspanyol ekibinin artı ve eksi yönlerini belirledi.

2 maça 2 farklı kadro

İspanyol çalıştırıcı, hem Konyaspor hem de Barcelona deplasmanında farklı kadrolar sahaya sürmeye hazırlanıyor. Konyaspor maçında sağ bekte Omar Elabdellaoui’nin oynaması beklenirken, Barcelona karşılaşmasında formayı Sacha Boey alacak. Ayrıca yabancı sınırına takıldığı için Süper Lig’de son dönemde kadroya giremeyen Morutan’ın Barcelona maçına özel olarak hazırlandığı öğrenildi.

  • Galatasaray ile 4 lig maçında forma giyen ve mağlubiyeti bulunmayan Pena ise, Konyaspor deplasmanında da kaleyi koruyacak. Sakatlığını tamamen atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Muslera ise Barcelona karşısında forma giyebilir.

Marsilya 3. Türk oyuncunun peşinde: Kerem Aktürkoğlu
SPOR
Marsilya 3. Türk oyuncunun peşinde: Kerem Aktürkoğlu


KamudaFETÖ operasyonu

Kamuda
FETÖ operasyonu

​10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ukraynada gerilla taktiği

Ukrayna'da gerilla taktiği

Rus askerlerini tuzağa çekip araçlarını imha ediyorlar.
İşgalde dokuzuncu gün: Silahlar susacak mı?

​"Tıbbi hatalar" nedeniyle tazminat davaları artık doktora değil devlete açılacak.

Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki yangın kontrol altına alındı.

​67 kilometrelik Rus konvoyunun çamur mevsimi nedeniyle balçığa saplandığı ortaya çıktı.

Sekiz ilde okullar bugün de tatil edildi.

​Rusya'ya yönelik başlatılan ambargo ve yaptırımlar amacından çıktı.

​Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli istifa etti.

​Lindsey Graham: Bu savaşı durdurmanın tek yolu Putin'i ortadan kaldırmak.

​Ukrayna ve Rusya arasında psikolojik savaş da yaşanıyor.

​Rusya'nın batılı ülkelerin yaptırımlarına ne kadar dayanabileceği merak ediliyor.

​Seçim ve Siyasi Partiler Yasası haftaya Meclis'e gelecek.

​Maskenin açık havada kullanım zorunluluğunun kalkması yüzleri güldürdü.

​Menülerde belirtilmediği halde faturaya yansıtılan kuver ücretleri tepki çekiyor.

​Mânâ ikliminin zevkine varılan bir sığınak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.