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Göztepe-Beşiktaş maçının VAR'ı belli oldu

Göztepe-Beşiktaş maçının VAR'ı belli oldu

12:0719/04/2025, Cumartesi
G: 19/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Süper Lig'de bu sezon VAR'da yabancı hakemler görev alıyor.
Süper Lig'de bu sezon VAR'da yabancı hakemler görev alıyor.

Göztepe - Beşiktaş maçının VAR hakemi, dün akşam oynanan Galatasaray - Bodrum FK maçında da görev alan Markus Schmidt oldu.

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Göztepe ile Beşiktaş, bugün saat 19.00’da karşı karşıya gelecek. Müsabakayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün’ün yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ile Murat Temel yapacak. Maçın 4. hakemi ise Gürcan Hasova olacak. VAR’da Almanya Futbol Federasyonu’ndan Markus Schmidt, AVAR’da da Ogün Kamacı görev alacak.



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