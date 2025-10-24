Göztepe dış saha performansıyla dikkat çekiyor

Göztepe, bu sezon Trendyol Süper Lig’de gösterdiği dış saha performansıyla dikkat çekti. Sarı-kırmızılılar, şu ana kadar oynadığı 5 deplasman maçının ilk 2’sini kazanırken, sonraki 3 müsabakada ise 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Bu süreçte toplayabileceği 8 puanı hanesine yazdıran İzmir temsilcisi, deplasmanda en çok puan toplayan takımlar sıralamasında Galatasaray (15) ve Trabzonspor’un (9) ardından üçüncü sırada yer aldı. Göztepe ile bu alanda aynı puana sahip bir diğer takım ise Samsunspor oldu.