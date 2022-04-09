Göztepe arka arkaya 9. mağlubiyetini aldı

Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe sahasında Yukatel Kayserispor'u konuk etti. Mücadeleyi deplasman ekibi 2-1 kazandı.
Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Emrah Başsan ve 26. dakikada Olivier Kemen kaydetti. Göztepe'nin tek golünü ise 45. dakikada Franco Di Santo attı.
Alınan bu sonucun ardından Kayserispor puanını 41'e yükseltti. Göztepe ise 27 puanda kaldı. Gelecek hafta Kayserispor sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Göztepe ise deplasmanda Fenerbahçe'nin konuğu olacak.