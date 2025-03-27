Göztepe'de Tijanic suskunluğu

Sezona çok iyi başlayan, lig ortasına kadar 6 gol atıp 5 de asist yapan Sloven orta saha, ikinci devrede suskunluğa büründü. Geride kalan 8 maçta hiçbir skor katkısı sunamayan Tijanic, son 2 müsabakaya ise yedek soyundu.