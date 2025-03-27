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Göztepe'de Tijanic suskunluğu

Göztepe'de Tijanic suskunluğu

11:5027/03/2025, Perşembe
DHA
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Göztepe'de Tijanic suskunluğu
Göztepe'de Tijanic suskunluğu

Süper Lig'de cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de takımın önemli gol ayaklarından David Tijanic son haftalarda düşüşe geçti.

Sezona çok iyi başlayan, lig ortasına kadar 6 gol atıp 5 de asist yapan Sloven orta saha, ikinci devrede suskunluğa büründü. Geride kalan 8 maçta hiçbir skor katkısı sunamayan Tijanic, son 2 müsabakaya ise yedek soyundu.


Deplasmanda 3-1 kaybedilen Sivasspor karşılaşmasında 5, iç sahada 1-1 berabere biten Eyüpspor müsabakasında 45 dakika oynayan 27 yaşındaki oyuncunun Trabzon deplasmanında da maça yedek başlayacağı bildirildi.


2021 yılından bu yana Göztepe'nin oyuncusu olan Tijanic, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarının devre aralarında Suudi Arabistan takımı Al Adallah'a kiralandı. Bu sezon ise kadroda tutulan Tijanic, Teknik direktör Stanimir Stoilov'un gözüne germeyi başardı. Toplam 25 maça çıkan deneyimli futbolcu, 1361 dakika süre aldı.




#Süper Lig
#Göztepe
#Tijanic

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