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Spor

Gürcistan Portekiz'i devirdi

EURO 2024'te heyecan tüm hızıyla sürüyor. A Milli Futbol Takımımız ile aynı grupta yer alan Portekiz ile Gürcistan karşı karşıya geldi. Portekiz, adını lider olarak bir üst tura yazdırmıştı. Gürcistan rakibini 2-0 yenerek grubu 3. sırada bitirdi ve İspanya ile eşleşti.

20:34 - 26/06/2024 Çarşamba
Güncelleme: 00:07 - 27/06/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Kvaratskhelia'nın gol sevinci.
Kvaratskhelia'nın gol sevinci.

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. F Grubu'nda Portekiz ile Gürcistan kozlarını paylaştı. Portekiz bu maç öncesi grubu lider tamamlamayı garantilemişti. Gürcistan hızlı başladığı mücadelede Kvaratskhelia'nın 2. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. 57. dakikada Mikautadze, kazanılan penaltıyı gole çevirdi ve maçın skorunu belirledi: 2-0.


Gürcistan bu sonuçla puanını 4'e yükseltti ve grubu 3. sırada tamamladı ve adını en iyi 3.'ler arasına yazdırarak son 16 turuna yükseldi. Gürcülerin bu turdaki rakibi İspanya oldu.


GÜRCİSTAN - PORTEKİZ MAÇININ ÖZETİNİ İZLEMEK İÇİN


GÜRCİSTAN - PORTEKİZ MAÇI 11'LERİ

Gürcistan:
Mamardashvili, Kakabadze, Heorhii Tsitaishvili, Dvali, Kashia, Kvirkvelia, Giorgi Kochorashvili, Anzor Mekvabishvili, Georges Mikautadze, Zuriko Davitashvili.
Portekiz:
Costa, Inacio, Silva, Danilo, Dalot, Neves, Palhinha, Neto, Felix, Conceiçao, Ronaldo.

GÜRCİSTAN - PORTEKİZ MAÇI CANLI ANLATIM


#Gürcistan
#Portekiz
#EURO 2024
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