Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. F Grubu'nda Portekiz ile Gürcistan kozlarını paylaştı. Portekiz bu maç öncesi grubu lider tamamlamayı garantilemişti. Gürcistan hızlı başladığı mücadelede Kvaratskhelia'nın 2. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. 57. dakikada Mikautadze, kazanılan penaltıyı gole çevirdi ve maçın skorunu belirledi: 2-0.

Gürcistan bu sonuçla puanını 4'e yükseltti ve grubu 3. sırada tamamladı ve adını en iyi 3.'ler arasına yazdırarak son 16 turuna yükseldi. Gürcülerin bu turdaki rakibi İspanya oldu.