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Güzel başladık ​

Güzel başladık

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’ne kazanarak başladı. Ay-yıldızlılar, Burak’ın hat-trick yaptığı karşılaşmada, grubun favorilerinden Hollanda’yı 4 golle devirdi.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Güzel başladık ​
EURO 2020 vizesi alarak tüm Türkiye’yi gururlandıran Şenol Güneş yönetimindeki A Milli Futbol Takımı, 2022’de Katar’da düzenlenecek Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde grubun favorilerinden gösterilen Hollanda’yı devirdi.

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında Hollanda’yı konuk eden Türkiye, sahadan galibiyetle ayrıldı: 4-2. Hollanda, Norveç, Letonya, Karadağ ve Cebelitarık ile aynı grupta bulunan A Milliler, maçı Burak Yılmaz (3) ve Hakan Çalhanoğlu’nun golleriyle kazanarak elemelere iyi bir başlangıç yaptı.

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  • Klaassen ve Luuk de Jong ile 2 gol bulan Hollanda ise yenilgiden kurtulamadı. Türkiye 2. maçını cumartesi günü Norveç ile deplasmanda oynayacak. 2. dakikada Malen’in şutunu Uğurcan iki hamlede kontrol etti. 15’de Hakan’ın pasıyla ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Burak’ın şutu De Ligt’e çarparak ağlarla buluştu: 1-0. 27’de Depay kullandığı serbest vuruşta şutu Uğurcan’ın kucağında kaldı. 33. dakikada Yusuf’un pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Okay, Malen’in müdahalesiyle yerde kalırken hakem penaltı noktasını gösterdi. 34’de penaltı ataşını kullanan Burak, fileleri havalandırdı: 2-0. 45’te Berghuis’in sağ taraftan kullandığı kornere iyi yükselen De Ligt’in kafa vuruşunu Okay çizgi üzerinden çıkarttı.

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ÜST ÜSTE GELEN GOLLER

46. dakikada Umut’un pasıyla topla buluşan Hakan, ceza sahası dışından sert bir şutla kaleci Krul’u mağlup etti: 3-0. 58’de Berghuis, ceza sahası yayı sol çaprazından frikik kullanırken, şutu direğin dibinden auta gitti. 75. dakikada Depay’ın ara pasıyla ceza sahasına giren Klaassen, plase vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 3-1. 76’da Depay’ın sol kanattan açtığı orta önce kaleci Uğurcan ardından ise De Jong’a çarparak filelerle buluştu: 3-2. 81. dakikada ceza sahası yayı üzerinden frikik kullanan Burak, çatala gönderdiği sert şutla Krul’u avladı: 4-2. 90+4’de Hollanda penaltı atışı kazandı. Depay’ın kullandığı penaltı vuruşunu kaleci Uğurcan kurtararak gole izin vermedi.

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