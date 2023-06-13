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Spor

Hacıkerimoğlu: Trabzonspor'a yeni tüzük şart

Trabzonspor Genel Kurul Üyesi ve TFF Eski Yöneticisi Mustafa Hacıkerimoğlu, bordo-mavili kulüpte tüzük değişikliğinin zorunlu olduğunu belirterek, "Sportif, ekonomik, hukuk, halkla ilişkiler politikası değişmelidir" diye konuştu.

Ali Kemal Yazıcı
09:20 . 13/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Mustafa Hacıkerimoğlu

Mustafa Hacıkerimoğlu

Trabzonspor Genel Kurul Üyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Eski Yöneticisi Mustafa Hacıkerimoğlu, bordo-mavili kulübün yeni bir tüzük yapması gerektiğini söyledi.


Bu konuda bir çalışma yürüttüklerini dile getiren Hacıkerimoğlu, "İstanbul'da bir grup hukukçu arkadaşımızın da yazımına başladığı bir çalışma yürütüyoruz. Bu bir Trabzonspor anayasasıdır. Yeni anayasada daha barışçıl, hepimizi kucaklayan, yasakların kalktığı, bizi bir ve beraber yaşatacak yeni bir tüzüğe ihtiyacımız var. Delegeye sesleniyorum. Trabzonspor'un yeni anayasasını gelin yapın" dedi.


Camiaya birlik çağrısı yapan Mustafa Hacıkerimoğlu "Bir an evvel Trabzonspor başkanları, yöneticileri kulübün vizyonunu tartışmak üzere barışı tesis etmek zorundadır. Trabzonspor camiası da yapacağı bu yeni anayasa ile bundan sonra sportif, ekonomik, hukuk politikasını, halkla ilişkiler ile olan politikasını çoğunluğun kararıyla yeni anayasayla zamana taşınma dediğimiz bir formatta yeniden tartışmalıdır" ifadelerini kullandı.





#Trabzonspor
#Mustafa Hacıkerimoğlu
#TFF
43 dakika önce
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