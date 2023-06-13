Hacıkerimoğlu: Trabzonspor'a yeni tüzük şart

Bu konuda bir çalışma yürüttüklerini dile getiren Hacıkerimoğlu, "İstanbul'da bir grup hukukçu arkadaşımızın da yazımına başladığı bir çalışma yürütüyoruz. Bu bir Trabzonspor anayasasıdır. Yeni anayasada daha barışçıl, hepimizi kucaklayan, yasakların kalktığı, bizi bir ve beraber yaşatacak yeni bir tüzüğe ihtiyacımız var. Delegeye sesleniyorum. Trabzonspor'un yeni anayasasını gelin yapın" dedi.