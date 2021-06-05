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Halil Akbunar Galatasaray yolunda

Halil Akbunar'ın transferi konusunda Göztepe ile görüşen Galatasaray’ın bir hayli yol kat ettiği ve kısa süre içerisinde 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferini duyurabileceği öğrenildi.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Halil Akbunar Galatasaray yolunda
Halil Akbunar 42 maçta, 10 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun yaptığı yabancı futbolcu sayısı açıklamasının ardından rotasını yerli oyunculara çeviren Galatasaray’ın transfer listesinin bir numarasında Halil Akbunar yer alıyor. 3 milyon 850 bin euroluk yıllık maaşıyla takımın en çok kazanan oyuncuları arasında yer alan ve son dönem performansıyla hayal kırıklığı oluşturan Feghouli’yi elden çıkartmak isteyen sarı-kırmızılılar, sağ kanadı Halil ile güçlendirmeyi planlıyor.

Transfer kısa süre içerisinde duyurulabilir

27 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi konusunda Göztepe ile görüşen Galatasaray’ın bir hayli yol kat ettiği ve kısa süre içerisinde Halil’in transferini duyurabileceği öğrenildi. Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak’ın Halil’in transferiyle yakından ilgilendiği ve İzmir ekibi ile anlaşma zemini yakaladığı gelen haberler arasında yer aldı.

  • 3 milyon euro bonservis
  • Transfermarkt verilerine göre 4.8 milyon euro piyasa değeri bulunan ve Göztepe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan yıldız futbolcunun transferinin 3 milyon euro civarında bir bonservis bedeli karşılığında bitirilmesi bekleniyor. Bu sezon Göztepe formasıyla 42 maça çıkan Halil, 10 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.

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