Spor ÖZET | Hatayspor - Gaziantep FK 1-2
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ÖZET | Hatayspor - Gaziantep FK 1-2

Süper Lig'in 3. haftasında Gaziantep FK deplasmanda Ataş Hatayspor'u 2-1 mağlup etti ve puanını 7'ye yükseltti. Hatayspor-Gaziantep maçının özetini haberimizde bulabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hatayspor-Gaziantep 1-2 maç özeti ve golleri izle: Süper Lig maç özetleri
Hatayspor-Gaziantep FK maç özeti izle

Süper Lig'in 3. haftasında Atakaş Hatayspor sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Mücadeleyi deplasman ekibi 2-1 kazandı.

Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Figueiredo ve 48. dakikada Marko Jevtovic kaydetti. Hatayspor'un golünü ise 30. dakikada Ayoub El Kaabi attı.

Puanla tanışamadı

Alınan bu sonucun ardından Gaziantep FK puanını 7'ye yükseltti. Hatayspor ise henüz ligde puanla tanışamadı. Gelecek hafta Gaziantep FK sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak. Hatayspor ise deplasmanda Kasımpaşa'nın konuğu olacak.

Hatayspor-Gaziantep FK maçının özeti

  • 7. dakikada savunmanın pas hatasında topu kapan Markovic’in ara pasında ceza sahasında topla buluşan Figueiredo şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
  • 31. dakikada Adekugbe’nin pasında topla buluşan Lobjanidze sağ kanattan hızla topu ceza sahasına taşıdı. Arka direğe yerden pasında El Kaabi yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1
  • 38. dakikada sağdan hızlı gelişen atakta Kamil Ahmet’in ceza sahasına ortasına Musa Çağıran’ın kafa vuruşunu yaptı ancak top az farkla auta gitti.
  • 45. dakikada Aabid’in pasında topla buluşan Kamil Ahmet ceza sahası çizgisi sağ köşesinden plase vuruşunu yaptı top az farkla auta gitti.
  • İlk yarı 1-0 sona erdi.

  • 49. dakikada Gaziantep FK yeniden öne geçti. Hatayspor ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde savunmanın uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Jevtovic'in vuruşunda, top ağlarla buluştu. 1-2

    57. dakikada Gaziantep FK'nın kullandığı kornerde ceza alanı içinde topla buluşan Ertuğrul Ersoy'un kafa vuruşunda, kaleci Erce Kardeşler, meşin yuvarlağı uzaklaştırmak istedi. Markovic önünde bulduğu topa sert vurdu ama meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

  • 62. dakikada Gaziantep'in sağ kanattan geliştirdiği atakta Figueiredo'nun pasında kaleci Erce Kardeşler ile karşı karşıya kalan Markovic'in şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.65. dakikada sağ kanattan gelişen Hatayspor atağında Lobjanidze'nin ceza sahası içerisine yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Kaan Kanak'ın şutunda, meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.

  • 90+6. dakikada Lobjanidze'nin sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, kaleci Günay Güvenç topu son anda yatarak kornere çeldi.

  • Karşılaşma Gaziantep FK'nın 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

Hatayspor-Gaziantep maçının özetini izle

Hatayspor-Gaziantep FK maçının özetini izlemek için tıklayınız.
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