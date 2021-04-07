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Hedef hasrete son vermek ​

Hedef hasrete son vermek

Galatasaray’da son haftaların suskun ismi Mustafa Muhammed, Fatih Karagümrük maçıyla çıkışa geçmek istiyor. Mısırlı forvet, Süper Lig’deki 4 maçlık suskunluğuna son vermek için ekstra çalışıyor

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Hedef hasrete son vermek ​
Mustafa Muhammed

Galatasaray’ın Mısırlı futbolcusu Mustafa Muhammed, sarı-kırmızılı takımla çıktığı son 4 karşılaşmada gol atmayı başaramadı. Ara transfer döneminde Mısır’ın Zamalek Kulübü’nden 4.5 milyon Euro karşılığında transfer edilen genç oyuncu, Galatasaray ile çıktığı ilk 5 maçta attığı 5 golle Süper Lig’e çarpıcı bir giriş yapmıştı.

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  • Son haftalarda takımla birlikte Mustafa’nın da performansı düşerken, Mısırlı golcü gözünü Karagümrük maçına çevirdi. 23 yaşındaki futbolcu, gol sessizliğini Karagümrük karşısında bozmanın planlarını yaparken, ekstra çalışmalarla maça hazırlanıyor. Idmanlarda Mustafa ile yakından ilgilenen teknik kadro, Mısırlı oyuncuya “Ligin kalan haftalarında kaliteni göstereceğini biliyoruz. Sana sonuna kadar güveniyoruz. Gelecek sezon sen bu takımın en önemli gol silahı olacaksın” dediği öğrenildi.
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