Hedef hasrete son vermek ​

Galatasaray’ın Mısırlı futbolcusu Mustafa Muhammed, sarı-kırmızılı takımla çıktığı son 4 karşılaşmada gol atmayı başaramadı. Ara transfer döneminde Mısır’ın Zamalek Kulübü’nden 4.5 milyon Euro karşılığında transfer edilen genç oyuncu, Galatasaray ile çıktığı ilk 5 maçta attığı 5 golle Süper Lig’e çarpıcı bir giriş yapmıştı.
- Son haftalarda takımla birlikte Mustafa’nın da performansı düşerken, Mısırlı golcü gözünü Karagümrük maçına çevirdi. 23 yaşındaki futbolcu, gol sessizliğini Karagümrük karşısında bozmanın planlarını yaparken, ekstra çalışmalarla maça hazırlanıyor. Idmanlarda Mustafa ile yakından ilgilenen teknik kadro, Mısırlı oyuncuya “Ligin kalan haftalarında kaliteni göstereceğini biliyoruz. Sana sonuna kadar güveniyoruz. Gelecek sezon sen bu takımın en önemli gol silahı olacaksın” dediği öğrenildi.