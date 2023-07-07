Hedefimiz zirve

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, dün İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında iddialı açıklamalarda bulundu. Kulübün mali yapısı hakkında bilgi veren Doğan, "Göreve geldiğimiz günden beri toplamda 37 milyon Euro civarında bir rakamı kulübün kasasına koyduk. Stadyum sponsorluğu konusunu l hafta ile 10 gün arasında çözmüş olacağız. Trabzonspor'un yıllık geliri 615 milyon TL, yıllık gideri ise 800 milyon TL. Bu 800 milyon TL'de takım giderleri ve personel maaşları yok. Bu şartlar altında kulüpleri yönetmek çok zor hale geliyor" dedi.





Bordo-mavili kulübün hedefleri hakkında da açıklamalarda başkan Ertuğrul Doğan, "Trabzonspor'un isminin olduğu her yerde, her zaman konu zirvedir. Trabzonspor, bu yılki kadrosunu da, hocasını da zirvede olmak için almıştır. Zirvede olmak için bu takımı kuruyordur. Mücadelemizin de tek hedefi zirvedir" ifadelerini kullandı.









Borç yönetilebilir olmalı





Yerli oyuncularla yabancı futbolcular maaşları arasındaki makası kapatmak istediklerini belirten Doğan, projelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İstanbul Kartal'da bir projelerinin olduğunu belirten Doğan, "30 yıl önce tahsis edildi. Ciddi gelir beklentimiz var. Trabzonspor'un borcunu yönetebilir hale getirmek istiyoruz. Bir şeyleri değiştirmek zorundayız. Trabzonlu olarak bu takımı zirvede tutmak zorundayım. Bu borcu yönetilebilir hale getirmek zorundayım" dedi.





Yurtdışındaki taraftarların da kendileri için önemine vurgu yapan başkan Doğan, "Gurbetçilerin stadyumu gezmesiyle ilgili konu var. Bir tur yapmayı planlıyoruz. Bir kampanyamız olacak. 6161 kişinin katılacağı bir paket olacak. Almanya'da bir maç da planlıyoruz. Gurbetçilerimizle sağlıklı iletişim kurmak istiyoruz" diye konuştu.





50 milyon Tl'lik anlaşma

Trabzonspor, Yıldız Holding ile 3 sezonluk 50 milyon TL karşılığında bir reklam anlaşması imzalandığını duyurdu. Bordo-mavili kulüptep yapılan açıklamada, söz konusu anlaşmanın 2023/24-2024/25 ve 2025/26 futbol sezonlarını kapsadığı belirtildi. Yıldız Holding'in, söz konusu ödemeyi bordo-mavili kulübe ait çeşitli reklam alanlarının kullanımı karşılığında yapacağı belirtildi.















