Hırvatistan - Arnavutluk Maç Kadrosu ve İlk 11’ler
B Grubu’nda Hırvatistan ve Arnavutluk kozlarını paylaşacak.
- Arnavutluk maç kadrosu ve ilk 11’lere haberimizden ulaşabilirsiniz.
HIRVATİSTAN - ARNAVUTLUK MAÇ KADROSU
HIRVATİSTAN - ARNAVUTLUK MAÇ KADROSU
İLK 11’LER
İLK 11’LER
HIRVATİSTAN
HIRVATİSTAN
1 Dominik Livakovic
4 Josko Gvardiol
6 Josip Sutalo
7 Lovro Majer
8 Mateo Kovacic
10 Luka Modric
11 Marcelo Brozovic
22 Josip Juranovic
9 Andrej Kramaric
14 Ivan Perisic
17 Bruno Petkovic
ARNAVUTLUK
ARNAVUTLUK
23 Thomas Strakosha
4 Elseid Hysaj
5 Arlind Ajeti
6 Berat Djimsiti
3 Mario Mitaj
9 Jasir Asani
10 Nedim Bajrami
14 Qazim Laçi
20 Ylber Ramadani
21 Kristjan Asllani
7 Rey Manaj
#Hırvatistan
#Arnavutluk
#EURO 2024
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