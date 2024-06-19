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Spor

Hırvatistan - Arnavutluk Maç Kadrosu ve İlk 11’ler

EURO 2024 B Grubu’nda Hırvatistan ve Arnavutluk karşı karşıya geliyor. Bugün saat 16.00’da başlayacak karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hırvatistan - Arnavutluk maç kadrosu ve ilk 11’ler haberimizde.

15:38 - 19/06/2024 الأربعاء
Güncelleme: 15:40 - 19/06/2024 الأربعاء
Yeni Şafak
Hırvatistan - Arnavutluk Maç Kadrosu ve İlk 11’ler
Hırvatistan - Arnavutluk Maç Kadrosu ve İlk 11’ler
B Grubu’nda Hırvatistan ve Arnavutluk kozlarını paylaşacak.
- Arnavutluk maç kadrosu ve ilk 11’lere haberimizden ulaşabilirsiniz.

HIRVATİSTAN - ARNAVUTLUK MAÇ KADROSU

İLK 11’LER

HIRVATİSTAN

1 Dominik Livakovic

4 Josko Gvardiol

6 Josip Sutalo

7 Lovro Majer

8 Mateo Kovacic

10 Luka Modric

11 Marcelo Brozovic

22 Josip Juranovic

9 Andrej Kramaric

14 Ivan Perisic

17 Bruno Petkovic

ARNAVUTLUK

23 Thomas Strakosha

4 Elseid Hysaj

5 Arlind Ajeti

6 Berat Djimsiti

3 Mario Mitaj

9 Jasir Asani

10 Nedim Bajrami

14 Qazim Laçi

20 Ylber Ramadani

21 Kristjan Asllani

7 Rey Manaj



#Hırvatistan
#Arnavutluk
#EURO 2024
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