Hollanda'da haftanın 11'inde iki Türk

Eredivisie'nin 2. haftasında en iyi performans gösteren 11 futbolcu açıklandı.
Haftanın kadrosunda Alman ekibi Eintracht Frankfurt'tan NEC Nijmegen'e kiralanan 19 yaşındaki genç forvet Ali Akman ile Willem'de forma giyen 23 yaşındaki orta saha Görkem Sağlam da yer almayı başardı.
Ali Akman ilk golünü attı
NEC Nijmegen'in PEC Zwolle'yi 2-0 yendiği maçta Ali Akman, yaptığı şık vuruşla takımını öne geçiren golü atarak, galibiyette önemli bir rol oynadı.
#Bursaspor alt yapısından yetişen Ali Akman Avrupa'daki ilk golünü NEC Nijmegen forması ile attı. PEC Zwolle karşısında 1-0 öndeler. #NECPEC pic.twitter.com/Kc8aWrsv3q
#Bursaspor alt yapısından yetişen Ali Akman Avrupa'daki ilk golünü NEC Nijmegen forması ile attı. PEC Zwolle karşısında 1-0 öndeler. #NECPEC pic.twitter.com/Kc8aWrsv3q— Burak Zihni 🇹🇷 (@burakzihni61) August 20, 2021
Görkem'den iki asist
Görkem Sağlam ise Willem'ın Vitesse'yi 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada ilk 2 golün asistini yaparak haftanın 11'ine girdi. Sahada 70 dakika görev alan Sağlam, orta sahada gösterdiği başarılı performansla dikkati çekti.