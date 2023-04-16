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Spor

Hüseyin Eroğlu Süper Lig için kolları sıvadı

Samsunspor'un 11 yıllık hasretini sona erdiren teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Süper Lig hazırlıklarına başladı.

14:52 . 16/04/2023 Pazar
DHA
Ziyaretin ardından hatıra fotoğrafları çekildi.

Ziyaretin ardından hatıra fotoğrafları çekildi.

1. Lig'in bitimine 6 hafta kala Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Samsunspor'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu düğmeye bastı.


Başkan Yüksel Yıldırım'ın Süper Lig'de de Hüseyin Eroğlu ile devam edeceklerini açıklamasının ardından kolları sıvayan tecrübeli teknik adam, ilk etapta Belçika'ya gidip Westerlo Kulübü yetkilileriyle oluşturulan sistemle ilgili bilgi alışverişinde bulundu. Eroğlu, eski öğrencisi Ravil Tagir ile de hasret giderdi.


Samsunspor İcra Kurulu Üyesi Suat Çakır'ın da yer aldığı Yılport Samsunspor heyetini, Westerlo Başkan Vekili Hasan Çetinkaya ile Westerlo Teknik Direktörü Jonas de Roeck karşıladı.


Transfer ve planlamalar hakkında fikir alışverişinde bulunan Eroğlu ile Çakır, daha sonra Brugge-Westerlo maçını izledi.


Ziyarette her iki kulüp de günün anısına birbirlerine forma hediye etti.





#Samsunspor
#Hseyin Eroğlu
#Westerlo
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