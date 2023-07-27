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Spor

Hüseyin Türkmen: "Bir bütün olduk daha iyi olacağız"

Trabzonspor'un deneyimli stoperlerinden Hüseyin Türkmen, Yeni Şafak Spor'un sorularını yanıtladı. 25 yaşındaki stoper, "Futbolcular, hocalarımız ve yönetim kurulumuz bir bütün olduk, daha da iyi olacağız inşallah. Camiamızdan da bu bütünlüğe sahip çıkmalarını bekliyoruz" diye konuştu.

Ali Kemal Yazıcı
10:50 . 27/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Hüseyin Türkmen Yeni Şafak Spor'un sorularını yanıtladı.

Hüseyin Türkmen Yeni Şafak Spor'un sorularını yanıtladı.

Trabzonspor’un sessiz sedasız işine odaklanan oyuncularının başında gelen Hüseyin Türkmen, Yeni Şafak’ın sorularına içtenlikle cevap verirken, gelecekten de umutlu konuştu. Trabzonspor camiası olarak örnek bir duruş sergilendiğini ve bütünlük sağlandığında nelerin yapılabildiğinin çok kez ispatlandığının altını çizen 25 yaşındaki stoper, camia olarak yeni bir yapılanma içerisinde olunduğunu ve futbolcular olarak bu yapılanmayı dikkatle takip ettiklerini de belirterek, “Taraftarlarımızdan da ellerinden gelen desteği vermelerini bekliyoruz. Çünkü bir tane Trabzonspor var, başka yok. Biz zaten futbolcular, hocalarımız ve yönetim kurulumuz bir bütün olduk, daha da iyi olacağız inşallah. Sadece camiamızdan bu bütünlüğe sahip çıkmalarını bekliyoruz. Merhum Özkan Sümer’in dediği gibi; Biz biziz. Biz biriz, biz Trabzonspor’uz” ifadelerini kullandı.


"Daha önce böyle yorulmadım"

Teknik direktör Nenad Bjelica ve hazırlık dönemini değerlendiren Hüseyin, “Kamp bizim için bir alıştırma oldu. Antrenörümüzün uygulamış olduğu programlar doğrultusunda iyi bir gelişim kat ettik. Daha önce böyle yorulduğum bir kamp hatırlamıyorum. Hocamızın kuralları var, kurallar bir adım dahi olsa bizi ileriye taşıyor” dedi. Alt yapıdan gelen oyuncular için ayrı bir parantez açan Trabzonsporlu futbolcu, “Saha içinde onlara eksiklerini söyleyebiliyoruz, onlar darılmadan bunu anlıyor ve kendilerini geliştirmek için çaba sarf ediyor. Bizi yanlarında gördüklerinde mutlu oluyorlar. Çünkü onlar da biliyor ki bizde aynı yerlerden geldik. İnşallah onlar da bizim gibi bu takıma monte olurlar ve devam ederler” diye konuştu.


"Üstüne ekleyerek devam etmek önemli"

Trabzonspor’da profesyonel olduktan sonra yaşadıklarına içtenlikle cevap veren Hüseyin, zaman zaman kenarda oturmasıyla ve sonrasında yeniden formayı almasıyla ilgili olarak, “Küçükken direkt geliyorsun, sevdiğin bir meslek, oynamayı ve bu takımda olmayı seviyorsun, bir parçası olmayı seviyorsun. Sonrasında oynuyorsun, performans sergiliyorsun bunun sonucunda bazı şeyler eksik kalabiliyor. Gözden düşebiliyorsun. Ama bu durumda da profesyonel olup ne olursa olsun işini yapıp o şansın geleceğini düşünerek ve üstüne koyarak devam edebilmen seni son haftalara taşıyor” dedi.


"Küsmedim, vazgeçmedim"

Hüseyin, “Geçen seneye kadar çalışmış olduğum bir ekibim vardı psikolojik anlamda, artık onu da yeterli gördüğüm için ayrıldım. Performansım iyi olduğu halde oynatılmadığım zamanlar da oldu. Küsmedim, vazgeçmedim. Formamı da geri aldım. Bu sene de 25-30 maç oynamak istiyorum” şeklinde konuştu.


"Uğurcan çok güçlü bir karakter"

Bordo-mavili takımın 25 yaşındaki stoperi Hüseyin Türkmen, takım arkadaşı kaleci Uğurcan Çakır için yaptığı değerlendirmede. "Uğurcan uzun zamandan beri Trabzonspor'un ve Milli Takım'ın kalecisi. Sevdiğim ağabeyim, kardeşim, komşum. Uğurcan güçlü bir karakter, güçlü bir kaleci. Yaşadığı sorunların üstesinden geldi. Bu sezon hem onun için hem bizim için hem de benim için çok daha iyi olacak diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.


"Tribünler tek ses olmalı"

Trabzonspor'un deneyimli isimlerinden Hüseyin Türkmen, "Taraftarlarımızın bir tribünde birleşip tek bir ses olması için karar alındı. Bu daha önce şampiyonluk senesinde de böyleydi, sonrasında bozulmuştu. Çocukluğumdan beri tribünlerdeydim, kadro dışı kaldığım ve sakatlığım olduğu zaman da tribünlerdeydim.Maç oynanırken, kadro dışı kaldığım zamanlar da hep tribünleri seyreden bir insandım. Taraftardım. Görmüş olduğum eksiklerden biriydi bu bütünleşmeme. Tek ses olamıyorduk. Bu konuda çok güzel bir karar aldılar, bunu çok destekliyorum çok da yerinde buluyorum. Takımını, şehrini desteklemek çok önemli" diye konuştu.



#Trabzonspor
#Hüseyin Türkmen
#Ali Kemal Yazıcı
38 dakika önce
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