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Spor

Hüseyin Türkmen Yeni Şafak'a konuştu: En önemli transfer olacağım

Son iki sezondur sakatlıklarla boğuşan Hüseyin Türkmen, Trabzonspor'un Macaristan kampında yazarımız Ali Kemal Yazıcı'nın sorularını cevapladı. Sakatlığının geride kaldığını ve bir aydır yüksek tempoda çalıştığını söyleyen 26 yaşındaki stoper 'Rekabete hazırım. İnanıyorum ki Trabzonspor'un en önemli transferi ben olacağım" dedi.

Ali Kemal Yazıcı
09:39 - 11/07/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Yazarımız Ali Kemal Yazıcı, Trabzonsporlu Hüseyin Türkmen ile bordo-mavili takımın Macaristan'daki kampında konuştu.
Yazarımız Ali Kemal Yazıcı, Trabzonsporlu Hüseyin Türkmen ile bordo-mavili takımın Macaristan'daki kampında konuştu.

Trabzonspor'un kapısından 12 yaşında giren Hüseyin Türkmen, 2017 yılında profesyonel takıma imza atmış bir oyuncu. Önceki sezon yaşadığı sakatlığın ardından geçen sezona iyi bir başlangıç yapmış fakat ligin 22. haftasında Rize'de oynanan Çaykur Rizespor maçında bozuk zeminin kurbanı olmuş oyuncular kervanına katılmıştı. Sol aşil tendonunda kopma tespit edilen ve ameliyat olan Hüseyin Türkmen, 2 ayı koltuk değnekleriyle geçirdikten sonra arkadaşları tatile giderken kendisi sezonu kapatmayarak önce salonda sonra da sahada çalışmalarını sürdürerek yeni sezon öncesi takıma katıldı. Macaristan kampında antrenmanlarda yer alan 26 yaşındaki stoper, talihsiz günlerini, bugünleri, altyapı ile profesyonel takımı Yeni Şafak'a anlattı.


Ali Kemal Yazıcı & Hüseyin Türkmen

Yazarımız Ali Kemal Yazıcı'nın sorularını cevaplayan Hüseyin Türkmen'in açıklamaları şu şekilde:

"Gençler hazır geliyor"

"Trabzonspor Kulübü'nün altyapıda uygulamış olduğu yeni bir sistem ve çalışmış olduğu yeni bir ekip var. Bu çalışmalar neticesinde futbolcular A takıma teknik kapasiteleri ve oyun akılları gelişmiş bir şekilde geliyor. Trabzonspor altyapısına giren her çocuğun hedefi önce Trabzonspor'da sonrada Avrupa'da oynamaktır."


"Rekabete hazırım"

"Hayatım boyunca zor zamanlarım oldu ama en zoru son yaşadığım sakatlıktı. Bu süreçte önce eşim, kızım Asel ve ailem, sonra takım arkadaşlarım, Abdullah Avcı, antrenör ekibi ve sağlık ekibinin bana destekleri oldu. Düşünebiliyor musunuz koşan, top oynayan ben; koltuk değnekleriyle 2 ay geçirdim. Artık hepsi geride kaldı. Yaklaşık bir aydır yüksek tempoda çalışıyorum. Kimin alındığı veya alınacağına bakmıyorum. Trabzonspor'un başarısı için sadece elimden geleni değil, terimin son damlasına kadar her şeyimi vermeye kararlıyım. Çok şükür sağlığıma kavuştum ve rekabete hazırım. İnanıyorum ki Trabzonspor'un en önemli transferi ben olacağım."


"Zirvede yer alacağız"

"Kimin ne yaptığı, kimi aldığı bizi ilgilendirmiyor. Hazırlık dönemini en iyi şekilde tamamlayarak lige girmek istiyoruz. Bu sezon büyük rekabetin yaşanacağını düşünüyorum. Camia bütünlüğünü sağlayıp, taraftarımızın desteği ile zirvede yer almak istiyoruz. Lig ve Avrupa kupası ile Türkiye Kupası olmak üzere 3 kulvarda yarışacağız ve Trabzonspor'a layık mücadele ortaya koyarak başarılı olmak için çalışacağız."





#Trabzonspor
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#Macaristan
#Süper Lig
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