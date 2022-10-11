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Icardi'den Okan Buruk'a: Ben hazırım hocam

Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, teknik direktör Okan Buruk’a hazır olduğunu belirterek Kayserispor maçında oynamak istediğini söyledi.

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Umut Yılmaz Yeni Şafak
Icardi Kayserispor maçında oynayacak mı?
Icardi idmanlarda istekli görünüyor.

Büyük umutlarla Galatasaray’a transfer olan Mauro Icardi, sarı-kırmızılı takımla sadece bir resmi mücadelede 28 dakika sahada kalabildi.

Konyaspor maçının son bölümünde oyuna dahil olan Arjantinli yıldız, Adana Demirspor deplasmanında sakatlığı sebebiyle kadroya alınmamıştı. Ailevi problemleri bulunan, bir süre Arjantin’e gidip geri dönen Icardi’nin teknik direktör Okan Buruk’a “Ben hazırım” mesajı verdiği öğrenildi.

29 yaşındaki oyuncunun Kayserispor maçına ilk 11’de başlamak istediği ve bu sebeple sıkı çalıştığı gelen bilgiler arasında.

Buruk da Gomis’in yerine Icardi’yi oynatmayı planlıyor. Genç teknik adam, Kerem ya da Yunus’u da bu maçta dinlendirerek Rashica’yı oynatmayı planlıyor. Okan Buruk, Abdülkerim’in yanında Kazımcan’a görev vermeyi düşünüyor.

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