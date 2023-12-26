|
Spor

Icardi sustu Aslan durdu

Bu sezon ilk 17 resmi maçında yenilmeyen Galatasaray, son 12 resmi maçında ise 6 kez puan kaybı yaşadı. Sarı-kırmızılı takımın puan kaybettiği 8 maçın 7'sinde Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin suskun kalması dikkat çekti.

Umut Yılmaz
09:27 - 26/12/2023 Salı
Güncelleme: 09:56 - 26/12/2023 Salı
Yeni Şafak
Icardi, Fenerbahçe karşısında etkisiz kaldı.
Icardi, Fenerbahçe karşısında etkisiz kaldı.

Bu sezon hem Süper Ligi hem Avrupa olmak üzere iki kulvarda boy gösteren Galatasaray, ilk 17 resmi maçında yenilgi yüzü görmedi. Sarı-kırmızılı takım, son 12 resmi maçında ise 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik alarak 6 kez puan kaybı yaşadı. Son olarak Fenerbahçe ile deplasmanda berabere kalan Galatasaray için düşüş 3-1 kaybedilen Bayern Münih maçıyla birlikte başladı. Rövanşı da kaybeden sarı-kırmızılılar, Münih dönüşü Hatayspor'a 2-1 kaybetti ve ligdeki yenilmezlik serisi de sona erdi. Evinde Manchester United ile berabere kalan Galatasaray, deplasmanda ise Kopenhag'a 1-0 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Son Fenerbahçe beraberliği ile de lig liderliği fırsatını kaçırdı.



Derbide bir isabetsiz şut

Galatasaray'ın bu yaşadığı düşüşte en büyük etkenlerden birisi Mauro İcardi oldu. Ligin 9. haftasındaki Beşiktaş derbisinde sakatlandıktan sonra performansı düşen Arjantinli golcü, suskun kalınca sarı-kırmızılı takımın puan kayıpları da başladı. Galatasaray puan kaybettiği 8 maçın 7'sinde Mauro Icardi'nin suskun kalması dikkat çekti. Son olarak Fenerbahçe deplasmanında etkisiz bir görüntü çizen yıldız futbolcu, karşılaşmayı bir isabetsiz şutla tamamladı.





#Galatasaray
#Süper Lig
#Mauro Icardi
39 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
MHP Konya belediye başkan adayları 2024