Icardi sustu Aslan durdu

Bu sezon hem Süper Ligi hem Avrupa olmak üzere iki kulvarda boy gösteren Galatasaray, ilk 17 resmi maçında yenilgi yüzü görmedi. Sarı-kırmızılı takım, son 12 resmi maçında ise 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik alarak 6 kez puan kaybı yaşadı. Son olarak Fenerbahçe ile deplasmanda berabere kalan Galatasaray için düşüş 3-1 kaybedilen Bayern Münih maçıyla birlikte başladı. Rövanşı da kaybeden sarı-kırmızılılar, Münih dönüşü Hatayspor'a 2-1 kaybetti ve ligdeki yenilmezlik serisi de sona erdi. Evinde Manchester United ile berabere kalan Galatasaray, deplasmanda ise Kopenhag'a 1-0 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Son Fenerbahçe beraberliği ile de lig liderliği fırsatını kaçırdı.
Galatasaray'ın bu yaşadığı düşüşte en büyük etkenlerden birisi Mauro İcardi oldu. Ligin 9. haftasındaki Beşiktaş derbisinde sakatlandıktan sonra performansı düşen Arjantinli golcü, suskun kalınca sarı-kırmızılı takımın puan kayıpları da başladı. Galatasaray puan kaybettiği 8 maçın 7'sinde Mauro Icardi'nin suskun kalması dikkat çekti. Son olarak Fenerbahçe deplasmanında etkisiz bir görüntü çizen yıldız futbolcu, karşılaşmayı bir isabetsiz şutla tamamladı.