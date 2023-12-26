Icardi sustu Aslan durdu

Bu sezon hem Süper Ligi hem Avrupa olmak üzere iki kulvarda boy gösteren Galatasaray, ilk 17 resmi maçında yenilgi yüzü görmedi. Sarı-kırmızılı takım, son 12 resmi maçında ise 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik alarak 6 kez puan kaybı yaşadı. Son olarak Fenerbahçe ile deplasmanda berabere kalan Galatasaray için düşüş 3-1 kaybedilen Bayern Münih maçıyla birlikte başladı. Rövanşı da kaybeden sarı-kırmızılılar, Münih dönüşü Hatayspor'a 2-1 kaybetti ve ligdeki yenilmezlik serisi de sona erdi. Evinde Manchester United ile berabere kalan Galatasaray, deplasmanda ise Kopenhag'a 1-0 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Son Fenerbahçe beraberliği ile de lig liderliği fırsatını kaçırdı.