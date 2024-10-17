Icardi'nin gözü zirvede

Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Mauro Icardi, sarı-kırmızılı takımda adını tarihe yazdırdı. Galatasaray ile ilk iki sezonunda 2 Süper Lig, 1 de TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Arjantinli yıldız, geçen sezonu da gol kralı tamamladı. Sarı-kırmızılı formayla 83 maça çıkan Icardi; 58 kez rakip fileleri sarsarken 20 kez de asist yaptı. Kısa sürede kulüp tarihine giren tecrübeli forvet, Galatasaray'ın en golcü üçüncü yabancı oyuncusu olmayı başardı. Kulüp tarihinin en golcü yabancıları listesinde 61 golle Milan Baros ikinci, 72 golle Georghe Hagi ilk sırada yer alıyor.