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Icardi'nin gözü zirvede

Icardi'nin gözü zirvede

Umut Yılmaz
09:4317/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Icardi'nin Galatasaray ile 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.
Icardi'nin Galatasaray ile 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

İki sezon içerisinde Galatasaray'ın en golcü 3 yabancı oyuncusundan biri olmayı başaran Mauro Icardi'nin gözü Hagi'nin koltuğunda. Tecrübeli yıldız, resmi maçlarda 15 gol daha atarak en golcü yabancı oyuncu ünvanını almak istiyor.

Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Mauro Icardi, sarı-kırmızılı takımda adını tarihe yazdırdı. Galatasaray ile ilk iki sezonunda 2 Süper Lig, 1 de TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Arjantinli yıldız, geçen sezonu da gol kralı tamamladı. Sarı-kırmızılı formayla 83 maça çıkan Icardi; 58 kez rakip fileleri sarsarken 20 kez de asist yaptı. Kısa sürede kulüp tarihine giren tecrübeli forvet, Galatasaray'ın en golcü üçüncü yabancı oyuncusu olmayı başardı. Kulüp tarihinin en golcü yabancıları listesinde 61 golle Milan Baros ikinci, 72 golle Georghe Hagi ilk sırada yer alıyor.




Rekoru kırmaya 15 gol uzaklıkta

Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla resmi maçlarda 15 kez daha fileleri havalandırması halinde sarı-kırmızılı takımın en golcü yabancı oyuncusu unvanını 3 sezon gibi kısa bir sürede elde etmiş olacak. Galatasaray ile ilk sezonunda 23 kez fileleri sarsan 31 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon 32 gol atmayı başardı. Bu sezon 10 maçta 3 gole imza atan Arjantinli yıldızın 20 gol barajını geçmesi ve yeni ünvanını alması bekleniyor.












#Galatasaray
#Mauro Icardi
#Hagi

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