İlkay Gündoğan'dan gol sonrası kaleci Lis'e gündem olan hareket

Galatasaray, Süper Lig 27. hafta erteleme maçında çıktığı Göztepe deplasmanında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Sarı-kırmızılıların ikinci golünü atan İlkay Gündoğan'ın rakip kaleci Lis'e hareketi gündem oldu.
Mücadelenin dikkat çeken anlarından biri ise ikinci golü kaydeden İlkay Gündoğan ile Göztepe kalecisi Mateusz Lis arasında yaşandı. Gündoğan’ın gol sonrası rakip kaleciye yaptığı jest, sosyal medyada gündem oldu.
Pozisyonun ardından İlkay’ın Lis’e yönelik hareketi, birçok kişi tarafından “özür niteliğinde” bir jest olarak yorumlandı.