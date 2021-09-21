​İlle de doğru iletişim​

Galatasaray, Süper Lig’de 3 haftadır kazanamıyor. Her ne kadar Avrupa’da görkemli bir Lazio galibiyetine imza atsa da, ardından alınan Alanyaspor mağlubiyeti, tribünlerden çıkan sesin dozajını artırmış durumda. Sezon başından beri, Galatasaray yönetiminin ve teknik heyetinin keskin bir kararla yeni bir yola girdiğini, genç ve gelecek vadeden oyunculara yatırım yaptığını, bu kadronun kısa vadede değil orta ve uzun vadede iyi işler çıkartacağını konuşuyoruz. Bu süreci taraftara çok iyi anlatmak gerekiyor. Ancak durumu doğru iletişimle anlatabilmek yerine, tribünden gelen tepkilere, restleşir gibi cevap verirseniz, bu durum sorunun daha da büyümesine neden olur. Islık, dünyanın en masum protesto şeklidir. İçinde şiddet, küfür, hakaret barındırmayan bir yöntemdir. Tribün, ani tepkiler veren bir yerdir. Bu seviyede oynayan futbolcular profesyonel olmak durumundalar. Profesyonellik sadece yeni sözleşme imzalarken, maaş pazarlığı yaparken olmaz.

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SORUN HATALI HAMLELERDE