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İlle de doğru iletişim

Teknik adamları ve futbolcuları 40 kere sırtında taşıyan taraftarların şiddet, küfür, hakaret içermeden, arada bir şikayet etme hakkı olsun. Profesyonellik sadece yeni sözleşme imzalarken, maaş pazarlığı yaparken olmaz .

Ergin Aslan Yeni Şafak
​İlle de doğru iletişim​
Fotoğraf: Arşiv

Galatasaray, Süper Lig’de 3 haftadır kazanamıyor. Her ne kadar Avrupa’da görkemli bir Lazio galibiyetine imza atsa da, ardından alınan Alanyaspor mağlubiyeti, tribünlerden çıkan sesin dozajını artırmış durumda. Sezon başından beri, Galatasaray yönetiminin ve teknik heyetinin keskin bir kararla yeni bir yola girdiğini, genç ve gelecek vadeden oyunculara yatırım yaptığını, bu kadronun kısa vadede değil orta ve uzun vadede iyi işler çıkartacağını konuşuyoruz. Bu süreci taraftara çok iyi anlatmak gerekiyor. Ancak durumu doğru iletişimle anlatabilmek yerine, tribünden gelen tepkilere, restleşir gibi cevap verirseniz, bu durum sorunun daha da büyümesine neden olur. Islık, dünyanın en masum protesto şeklidir. İçinde şiddet, küfür, hakaret barındırmayan bir yöntemdir. Tribün, ani tepkiler veren bir yerdir. Bu seviyede oynayan futbolcular profesyonel olmak durumundalar. Profesyonellik sadece yeni sözleşme imzalarken, maaş pazarlığı yaparken olmaz.

SORUN HATALI HAMLELERDE

  • Fatih Terim’in maçtan sonraki taraftar serzenişine de katılmıyorum. Teknik adamları, futbolcuları 40 kere sırtında taşıyan taraftarların, arada bir de şikayet etme hakkı olsun. Bu, her kulüp için geçerli. Bu süreçte teknik ekip ve yönetim, taraftarla doğru iletişim yolunu bulamazsa, işler daha da sıkıntılı hale gelir. Öte yandan Fatih Hoca bıraksa, yeni bir çalıştırıcı gelse, bu kadro yapılanması ile farklı bir görüntü ortaya çıkmaz. Bu kadro, bugünden ziyade yarına hitap ediyor. Bence taraftarın isyanı, üst üste, ısrarla, inatla yapılan ve puan kaybettiren oyuncu değişikliklerine... Yoksa Galatasaray taraftarı, sahada eli belinde gezen, kariyer sonuna gelmiş futbolcuları görmektense, tabi ki Morutan’ı, Halil’i, Kerem’i, Cicaldau’yu görmek ister. Bunu iyi anlamak ve anlatmak gerekiyor...
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