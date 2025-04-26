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İnce eleyip sık dokuyor

İnce eleyip sık dokuyor

Umut Yılmaz
04:0026/04/2025, Cumartesi
G: 26/04/2025, Cumartesi
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Okan Buruk
Okan Buruk

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, şampiyonluk yarışında kritik haftalara girilirken her maça final gözüyle bakıyor. Eyüpspor karşısında sahaya süreceği ilk 11’i belirleyen Buruk, kazanan kadrosunu bozmayı düşünmüyor.

Süper Lig’in lideri Galatasaray, şampiyonluğa emin adımlarla ilerliyor. Üst üste 3., tarihinde ise 25. kez şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen sarı-kırmızılı takım, her maça final gözüyle bakıyor. Yarın deplasmanda Eyüpspor’la kritik maça çıkacak olan Galatasaray sıkı çalışıyor. Puan kaybı istemeyen teknik direktör Okan Buruk, işini sağlamaya almaya çalışıyor. Ziraat Türkiye Kupası’nda oynadıkları Fenerbahçe maçıyla birlikte takımına yeni bir galibiyet serisi başlatan ve 4 maçtır kazanan Buruk, seri galibiyetler alan kadroyu bozmayı düşünmüyor. Eyüpspor karşısında sahaya süreceği ilk 11’i belirleyen tecrübeli çalıştırıcı, kalede Muslera ile başlayacak. TÜMOSAN Konyaspor maçında ilk 11’de forma giyen Günay ise yedeğe geçecek. Defans hattı ise Frankowski, Sanchez, Abdülkerim ve Eren Elmalı dörtlüsünden oluşacak. Orta sahada Torreira ile Lemina kilit rol oynarken, Sara 10 numara pozisyonunda forma giyecek. Kanatlarda Sallai ve Yunus Akgün, ileri uçta ise Osimhen sahne alacak.


#Galatasaray
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