Kim Min Jae için Manchester United iddiası

Kim Min Jae, Napoli'nin bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki 6 maçında da 90 dakika forma giydi.

Yaz transfer dönemi 18.05 milyon euro karşılığındaFenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Güney Koreli stoper Kim Min Jae gösterdiği performansla dünya devlerinin listesine girdi.

Kim Min Jae ve Darwin Nunez... pic.twitter.com/iHpaLr9R07 — SPOR (@yenisafakspor) November 24, 2022

Bu sezon Napoli formasıyla çıktığı 20 maçta gösterdiği performansla müthiş bir çıkış yakalayan Güney Koreli için yeni bir transfer gelişmesi yaşandı.

50 milyon euroydu

İtalyan basınında yer alan habere göre Serie A'yı lider götüren Napoli, performansıyla devleri peşine takan Kim Min Jae için yeni bir sözleşme teklifi hazırladı.

Güney Koreli futbolcunun maaşında iyileştirmeye yapılarak serbest kalma bedeli de arttırılmaya çalışılacak. Fenerbahçe'den transfer olurken serbest kalma maddesi 50 milyon Euro olarak belirlenmişti.

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🎥 Kim Min Jae’nin golü. pic.twitter.com/PBAR9tDF8V — SPOR (@yenisafakspor) September 3, 2022

Manchester United gelişmesi

İtalyan basını diğer taraftan yaz transfer döneminde geniş çaplı bir transfer operasyonuna hazırlanırken savunma hattı için listesine eklediği isimlerden biri de Kim Min Jae.

Güney Koreli stoper için 50 milyon euro olan serbest kalma bedelini ödeyebileceği öğrenilen İngiliz kulübü, Napoli'nin sözleşme iyileştirme ve serbest kalma bedeli konusundaki çalışmalarının da önünü tıkamış durumda.

Fenerbahçe'nin payı var mı?

Kim Min Jae'nin Napoli'den bir takıma transfer yapması halinde Fenerbahçeli taraftarlar, sarı-lacivertli kulübün herhangi bir pay alıp alamayacağını merak ediyor.

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Kim-Min Jae, Napoli'ye transfer olurken KAP açıklamasında sonraki satış konusunda herhangi bir paydan bahsedilmedi.

Kim Min Jae'den İrfan Can Kahveci'ye: "İrfan! Adam adam!" pic.twitter.com/8hlOb2aJwU — SPOR (@yenisafakspor) April 10, 2022

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