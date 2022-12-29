Kim Min Jae için Manchester United iddiası

Yaz transfer dönemi 18.05 milyon euro karşılığındaFenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Güney Koreli stoper Kim Min Jae gösterdiği performansla dünya devlerinin listesine girdi.
Kim Min Jae ve Darwin Nunez... pic.twitter.com/iHpaLr9R07
Kim Min Jae ve Darwin Nunez... pic.twitter.com/iHpaLr9R07— SPOR (@yenisafakspor) November 24, 2022
Bu sezon Napoli formasıyla çıktığı 20 maçta gösterdiği performansla müthiş bir çıkış yakalayan Güney Koreli için yeni bir transfer gelişmesi yaşandı.
50 milyon euroydu
İtalyan basınında yer alan habere göre Serie A'yı lider götüren Napoli, performansıyla devleri peşine takan Kim Min Jae için yeni bir sözleşme teklifi hazırladı.
Güney Koreli futbolcunun maaşında iyileştirmeye yapılarak serbest kalma bedeli de arttırılmaya çalışılacak. Fenerbahçe'den transfer olurken serbest kalma maddesi 50 milyon Euro olarak belirlenmişti.
🎥 Kim Min Jae’nin golü. pic.twitter.com/PBAR9tDF8V
🎥 Kim Min Jae’nin golü. pic.twitter.com/PBAR9tDF8V— SPOR (@yenisafakspor) September 3, 2022
Manchester United gelişmesi
İtalyan basını diğer taraftan yaz transfer döneminde geniş çaplı bir transfer operasyonuna hazırlanırken savunma hattı için listesine eklediği isimlerden biri de Kim Min Jae.
Güney Koreli stoper için 50 milyon euro olan serbest kalma bedelini ödeyebileceği öğrenilen İngiliz kulübü, Napoli'nin sözleşme iyileştirme ve serbest kalma bedeli konusundaki çalışmalarının da önünü tıkamış durumda.
Fenerbahçe'nin payı var mı?
Kim Min Jae'nin Napoli'den bir takıma transfer yapması halinde Fenerbahçeli taraftarlar, sarı-lacivertli kulübün herhangi bir pay alıp alamayacağını merak ediyor.
Kim-Min Jae, Napoli'ye transfer olurken KAP açıklamasında sonraki satış konusunda herhangi bir paydan bahsedilmedi.
Kim Min Jae'den İrfan Can Kahveci'ye: "İrfan! Adam adam!" pic.twitter.com/8hlOb2aJwU
Kim Min Jae'den İrfan Can Kahveci'ye: "İrfan! Adam adam!" pic.twitter.com/8hlOb2aJwU— SPOR (@yenisafakspor) April 10, 2022