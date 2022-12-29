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Kim Min Jae için Manchester United iddiası

Sezon başı Fenerbahçe'den Serie A'nın köklü takımlarından Napoli'ye transfer olan Kim Min Jae, İtalyan ekibinde gösterdiği performansla şimdiden Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatlerini üzerine çekti. Güney Koreli stoperi listesine ekleyen takımlardan biri de Manchester United oldu. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İngiliz devi Kim-Min Jaeye talip oldu: 50 milyon euro serbest kalma bedelini ödeyebilirler, Fenerbahçenin payı var mı?
Kim Min Jae, Napoli'nin bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki 6 maçında da 90 dakika forma giydi.

Yaz transfer dönemi 18.05 milyon euro karşılığındaFenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Güney Koreli stoper Kim Min Jae gösterdiği performansla dünya devlerinin listesine girdi.

Bu sezon Napoli formasıyla çıktığı 20 maçta gösterdiği performansla müthiş bir çıkış yakalayan Güney Koreli için yeni bir transfer gelişmesi yaşandı.

50 milyon euroydu

İtalyan basınında yer alan habere göre Serie A'yı lider götüren Napoli, performansıyla devleri peşine takan Kim Min Jae için yeni bir sözleşme teklifi hazırladı.

Güney Koreli futbolcunun maaşında iyileştirmeye yapılarak serbest kalma bedeli de arttırılmaya çalışılacak. Fenerbahçe'den transfer olurken serbest kalma maddesi 50 milyon Euro olarak belirlenmişti.

Manchester United gelişmesi

İtalyan basını diğer taraftan yaz transfer döneminde geniş çaplı bir transfer operasyonuna hazırlanırken savunma hattı için listesine eklediği isimlerden biri de Kim Min Jae.

Güney Koreli stoper için 50 milyon euro olan serbest kalma bedelini ödeyebileceği öğrenilen İngiliz kulübü, Napoli'nin sözleşme iyileştirme ve serbest kalma bedeli konusundaki çalışmalarının da önünü tıkamış durumda.

Fenerbahçe'nin payı var mı?

Kim Min Jae'nin Napoli'den bir takıma transfer yapması halinde Fenerbahçeli taraftarlar, sarı-lacivertli kulübün herhangi bir pay alıp alamayacağını merak ediyor.

Kim-Min Jae, Napoli'ye transfer olurken KAP açıklamasında sonraki satış konusunda herhangi bir paydan bahsedilmedi.

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