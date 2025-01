İngiliz medyasında gündem Altay Bayındır! Maçın kahramanı seçildi

Maçın oyuncusu seçilen Altay, müsabakanın ardından yaptığı açıklamada, "Her dakika, her saniye hazır olmalısınız. Manchester United'da oynuyorsanız her zaman hazır olmalısınız. Her gün çalışıyorum. Sabırlıyım. Sadece bu harika takıma yardım etmek istiyorum. Bu büyük kulüp için herkesi mutlu etmek istiyorum." yorumunu yaptı. Manchester United'ın Portekizli çalıştırıcısı Ruben Amorim'in oyunculara yardım eden bir teknik direktör olduğunu vurgulayan Altay, "Her gün bizimle konuşuyor. Onu seviyoruz. Her zaman elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Oyuncularla çok iyi bir ilişkisi var. Ona güveniyoruz, o da bize güveniyor. Birlikte mücadele ediyoruz." şeklinde konuştu.