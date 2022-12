İrfan Can Kahveci'den harika gol: Lionel Messi göndermesi Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arayı Antalya'da geçiren Fenerbahçe, Salernitana ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadelenin 33. dakikasında çok şık bir gol atan İrfan Can Kahveci, gol sevinci olarak Lionel Messi'yi taklit etti. İrfan Can Kahveci'nin attığı golü ve gol sevincini haberimizde bulabilirsiniz.

