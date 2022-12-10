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İrfan Can Kahveci'den harika gol: Lionel Messi göndermesi

Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arayı Antalya'da geçiren Fenerbahçe, Salernitana ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadelenin 33. dakikasında çok şık bir gol atan İrfan Can Kahveci, gol sevinci olarak Lionel Messi'yi taklit etti. İrfan Can Kahveci'nin attığı golü ve gol sevincini haberimizde bulabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İrfan Can Kahvecinin Salernitanaya attığı golü izle: Messi göndermesi
İrfan Can Kahveci'nin gol sevinci

2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arayı Fenerbahçe, Antalya'da hazırlık kampı yaparak geçiriyor. Sarı-lacivertliler bu süreçte oynayacakları hazırlık karşılaşmalarıyla sezonun ikinci yarısına hazırlanıyor.

İrfan Can Kahveci'nin attığı gol

Fenerbahçe bu kapsamda İtalya Serie A ekiplerindn Salernitana ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 33. dakikasında İrfan Can Kahveci ceza sahası dışından çok şık bir gol attı.

İrfan Can Kahveci'den Messi göndermesi

İrfan Can Kahveci golden sonra, Hollanda maçında fileleri havalandıran Lionel Messi'nin gol sevincini yaptı. İrfan'ın bu sevinci sosyal medyada gündem oldu.

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