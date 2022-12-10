İrfan Can Kahveci'den harika gol: Lionel Messi göndermesi

2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arayı Fenerbahçe, Antalya'da hazırlık kampı yaparak geçiriyor. Sarı-lacivertliler bu süreçte oynayacakları hazırlık karşılaşmalarıyla sezonun ikinci yarısına hazırlanıyor.
İrfan Can Kahveci'nin attığı gol
Fenerbahçe bu kapsamda İtalya Serie A ekiplerindn Salernitana ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 33. dakikasında İrfan Can Kahveci ceza sahası dışından çok şık bir gol attı.
İrfan Can Kahveci'nin, Salernitana ile oynanan hazırlık maçında attığı gol👇pic.twitter.com/Z8ClAgUyKf
İrfan Can Kahveci'nin, Salernitana ile oynanan hazırlık maçında attığı gol👇pic.twitter.com/Z8ClAgUyKf— SPOR (@yenisafakspor) December 10, 2022
İrfan Can Kahveci'den Messi göndermesi
İrfan Can Kahveci golden sonra, Hollanda maçında fileleri havalandıran Lionel Messi'nin gol sevincini yaptı. İrfan'ın bu sevinci sosyal medyada gündem oldu.
📸İrfan Can Kahveci'nin gol sevinci... pic.twitter.com/n7zeBMEnvK
📸İrfan Can Kahveci'nin gol sevinci... pic.twitter.com/n7zeBMEnvK— SPOR (@yenisafakspor) December 10, 2022