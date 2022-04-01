Işıtan Gün: Transferler çetenin elinde

Galatasaray’da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Işıtan Gün, Twitter’dan gündeme oturan açıklamalar yaptı.

Son 5 yıldaki transfer faaliyetlerine yönelik denetleme raporu hazırlandığını belirten Gün, “Kulübümüzün 40,5 milyon Euro tutarında menajerlik harcaması yaptığı tespit edildi. Ne yazık ki Galatasaray’ın transfer işlemleri adeta bir çete tarafından kontrol altına alınmış görünmektedir” dedi.

Falcao transferiyle ilgili olarak Abdurrahim Albayrak’ı isim göstermeden hedef alan Işıtan Gün, “Falcao transferinde 3 ayrı menajere tam 3,75 milyon Euro’yu kulübümüze ödetmiş yönetici, büyük bir samimiyetsizlik örneği sergileyerek Burak Elmas yönetimini mali açıdan ibra etmedi. Bu kişi, 5 saat boyunca sandıkların etrafında cansiperane bir şekilde üyelere de aynı yönde oy kullanmaları yönünde telkinde bulunmuştur. Bu davranışı, Galatasaraylıların ortak vicdanına havale ediyorum” yorumunda bulundu.

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"Futbol Terim'in kontrolünde"

Işıtan Gün, yazısının içerisine sezon başında Başkan Burak Elmas için hazırladığı raporu da eklerken, Fatih Terim’e de göndermede bulundu.

Elmas’a teslim ettiği raporda, “Mali etki arz eden kararların onay mercii, normal bir futbol yönetişim sisteminde olması gerektiği gibi Yönetim Kurulu’na değil, teknik direktörümüzün onayına tabi durumdadır” diyen Gün, isimleri gizlemek suretiyle bir de örnek verdi.

Gün yazısında, “__’ten 1 sene sözleşmesi kalan __ için gelen ve __ Bey’e göre kabul edilmesi gereken 2 milyon Euro’luk teklifin reddedilmesi ve __ tarafından 4 milyon Euro istenmesi” örneğini verdi.

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Kulüp içerisinde alınan bilgilere göre, Christian Luyindama için Antwerp’ten gelen 2 milyon Euro’luk teklif reddedilirken, Fatih Terim tarafından 4 milyon Euro istendi.

Mitroglou için iki menajere 700 bin Euro

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Işıtan Gün, yaptığı açıklamada, geçmiş dönemde isim vermeden bir oyuncunun menajeriyle 200 bin Euro karşılığında anlaşılmasına rağmen iki farklı menajere 350’şer bin Euro ödeme yapıldığını belirtti. Bu oyuncunun Galatasaray ile 9 resmi maça çıkan Kostas Mitroglou olduğu öğrenildi. Sarı-kırmızılı takım, Yunan futbolcunun transferi için hem Sports Action firmasına hem de William D’Avila’ya 350’şer bin Euro ödeme yaptığı belirtildi.

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