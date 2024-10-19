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İsmail Kartal'dan Okan Buruk'a gönderme

İsmail Kartal'dan Okan Buruk'a gönderme

Haber Merkezi
21:5219/10/2024, Cumartesi
G: 19/10/2024, Cumartesi
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İsmail Kartal
İsmail Kartal

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un kendisine yaptığı göndermeye, sosyal medya hesabı üzerinden o da gönderme yaparak yanıt verdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda, Fenerbahçe'nin eski hocası İsmail Kartal'a bir gönderme yapmıştı. “Üst üste maç kazandığınızda uğur yapıp kıyafet değiştirmezmişsiniz, doğru mu?" sorusuna yanıt veren Okan Buruk, "Eskidendi o. Galatasaray'a gelince bitti ama ara sıra oluyor. Boğazlı beyaz kazak giymiyorum" yanıtını verdi.


İsmail Kartal, Fenerbahçe teknik direktörlüğü yaptığı sırada, kızının vermiş olduğu beyaz kazağı uğur getirmesi için giyiyordu. Kartal, Okan Buruk'un kendisine yaptığı göndermeye, sosyal medya hesabı üzerinden o da gönderme yaparak yanıt verdi.


İsmail Kartal, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin deplasmanda Galatasaray'ı yendiği ve rakibinin şampiyonluk kutlamalarını bir hafta daha ertelettiği mücadeleye ait bir fotoğraf paylaştı. İsmail Kartal'ın paylaşımı şu şekilde:

#İsmail Kartal
#Fenerbahçe
#Galatasaray

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