İsmail Kartal'dan Okan Buruk'a gönderme

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda, Fenerbahçe'nin eski hocası İsmail Kartal'a bir gönderme yapmıştı. “Üst üste maç kazandığınızda uğur yapıp kıyafet değiştirmezmişsiniz, doğru mu?" sorusuna yanıt veren Okan Buruk, "Eskidendi o. Galatasaray'a gelince bitti ama ara sıra oluyor. Boğazlı beyaz kazak giymiyorum" yanıtını verdi.





İsmail Kartal, Fenerbahçe teknik direktörlüğü yaptığı sırada, kızının vermiş olduğu beyaz kazağı uğur getirmesi için giyiyordu. Kartal, Okan Buruk'un kendisine yaptığı göndermeye, sosyal medya hesabı üzerinden o da gönderme yaparak yanıt verdi.



