İspanya Çekya'yı eledi: Yarı finale yükseldi

Karşılaşmaya iyi başlayan Çekya, ilk periyodunu 18-12 önde geçtiği çeyrek final mücadelesinin devre arasına da 44-33 üstün gitti.

İkinci devrenin başında skor üstünlüğünü korumaya devam eden Çekler, final periyoduna 66-61 önde girdi.

Son çeyrekte etkili hücum eden ve sert savunmayla rakibini zor şutlara yönlendiren İspanya, mücadeleden 88-81 galip ayrıldı.

Turnuvanın son finalisti İspanya, yarı finalde Fransa'nın rakibi oldu. Madalya şansını yitiren Çekya ise 5-8'incilik klasman maçında Litvanya ile eşleşti.