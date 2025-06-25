İspanya Çekya'yı eledi: Yarı finale yükseldi

İspanya, 2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek finalinde Çekya'yı 88-81 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.
2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Çekya'yı 88-81 yenen İspanya, yarı finale yükseldi.
Karşılaşmaya iyi başlayan Çekya, ilk periyodunu 18-12 önde geçtiği çeyrek final mücadelesinin devre arasına da 44-33 üstün gitti.
İkinci devrenin başında skor üstünlüğünü korumaya devam eden Çekler, final periyoduna 66-61 önde girdi.
Son çeyrekte etkili hücum eden ve sert savunmayla rakibini zor şutlara yönlendiren İspanya, mücadeleden 88-81 galip ayrıldı.
Turnuvanın son finalisti İspanya, yarı finalde Fransa'nın rakibi oldu. Madalya şansını yitiren Çekya ise 5-8'incilik klasman maçında Litvanya ile eşleşti.
Şampiyonada yarı final ve klasman müsabakaları, 27 Haziran Cuma günü oynanacak.