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İspanya Çekya'yı eledi: Yarı finale yükseldi

İspanya Çekya'yı eledi: Yarı finale yükseldi

20:0125/06/2025, Çarşamba
AA
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İspanya
İspanya

İspanya, 2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek finalinde Çekya'yı 88-81 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.

2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Çekya'yı 88-81 yenen İspanya, yarı finale yükseldi.


Karşılaşmaya iyi başlayan Çekya, ilk periyodunu 18-12 önde geçtiği çeyrek final mücadelesinin devre arasına da 44-33 üstün gitti.


İkinci devrenin başında skor üstünlüğünü korumaya devam eden Çekler, final periyoduna 66-61 önde girdi.


Son çeyrekte etkili hücum eden ve sert savunmayla rakibini zor şutlara yönlendiren İspanya, mücadeleden 88-81 galip ayrıldı.


Turnuvanın son finalisti İspanya, yarı finalde Fransa'nın rakibi oldu. Madalya şansını yitiren Çekya ise 5-8'incilik klasman maçında Litvanya ile eşleşti.


Şampiyonada yarı final ve klasman müsabakaları, 27 Haziran Cuma günü oynanacak.




#2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası
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