İstanbul saltanatını yıktı

Trabzonspor şampiyonluğa ulaştığı 2021-2022 sezonunda İstanbul’un üç büyüğü olarak tabir edilen ezeli rakiplerine yenilmezken, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe’den 4’er puan olmak üzere toplam 12 puan aldı ve ezici bir üstünlük sağladı.

Trabzonspor, şampiyonluğa ulaştığı 2021-2022 sezonunda İstanbul’un üç büyükleri olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’a Süper Lig’in bitimine 3 hafta kala tarihi fark atmış durumda. Trabzonspor bu sezon rakiplerine yenilmezken Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe takipçisi Konyaspor’dan 4’er puan olmak üzere toplamda 16 puan alarak ezici üstünlük sağladı. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın ekibi, ezeli rakipleriyle oynadığı 6 maçın 3’ünden galibiyetle ayrıldı. 3’ünde ise berabere kaldı. O maçların ilki 17 Ekim 2021’de oynanan Fenerbahçe karşılaşmasıydı. Maç öncesi Fenerbahçe, Trabzonspor’un 1 puan önünde liderdi.

Şampiyonluğun en büyük favorisi olarak Vitor Pereira’nın ekibi gösteriliyordu. Sarı-lacivertliler 1-0 öne geçmelerine rağmen sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Muhteşem bir geri dönüşe imza atan Trabzonspor, söz konusu tarihten sonra ele geçirdiği liderlik koltuğunu hiç bırakmadı. Bir başka maçta ise Trabzonspor, İstanbul’da, geçtiğimiz sezon Süper Lig’i şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş’ı 2-yenerek rakibinin direncini kırdı. Yine İstanbul’da Galatasaray karşısında 1-0 yenik duruma düşen bordo-mavili takım, bir kez daha geri dönmesini bildi ve rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı. Kırılma anlarından başarıyla çıkan Trabzonspor zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

Transferde tam isabet

Bordo-mavili takım önemli isimlere sezon başında erkenden imza attırarak kadrosunu güçlendirdi. Erken davranılması futbolcuların uyum süreçlerini hızlandırdı. Sezon başında Marek Hamsik, Stefano Denswil, Dorukhan Toköz, Andreas Cornelius ve Manolis Siopis gibi o dönem takımın ihtiyaçlarını anında karşılayabilecek isimlerle anlaşıldı. Sadece Fode Koita, Yunus Mallı ve İsmail Köybaşı’dan beklenen verim alınamazken; diğer transferlerin tamamı şampiyonluk mücadelesine önemli katkılar sağladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle birçok takım yurt dışı kamp programları yaparken, Trabzonspor ise TFF Riva Tesisleri’nde kampa girdi ve hazırlık maçları yaptı. Erkenden başlayan kampın verimi de üst düzeyde oldu. Takımın kaynaşması ve oyun planları burada sağlandı. Sezona iddialı bir giriş yapan Trabzonspor ilk haftalarda istediği gibi performans sergileyemese de teknik direktör Abdullah Avcı’nın, “Sabırlı oyun” anlayışı ve söylemleri kısa sürede karşılık buldu. Taraftar hemen her maçta tribünleri doldurarak takım ve teknik ekibe olan güveni vurguladı. Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmanın ardından ödeme planına uyan Trabzonspor’da yönetim kurulu üyeleri de birbirleriyle büyük bir uyum içerisinde çalıştı.

Hikaye Malatya’da başladı

Trabzonspor 2021-2022 sezonunu Yeni Malatyaspor maçıyla açtı. UEFA Şampiyonlar Ligi için çok iyi bir kadro kuran Beşiktaş’a, Vitor Pereira ile ‘Yarım kalan hikayeyi tamamlamak’ isteyen Fenerbahçe’ye ve 23. kez mutlu sona ulaşmayı planlayan Galatasaray’a karşı, “Şampiyonluk yarışında ben de varım” dedi. Yeni Malatyaspor maçını Trabzonspor 5-1 kazanarak, sezona fırtına gibi başladı.

Bordo-mavili takım, Avrupa kupalarındaki 1 yıllık men cezasını geçtiğimiz sezon tamamlamasıyla bu sezon başında yeniden katıldı. Karadeniz ekibinin Avrupa’dan erken elenişi ligdeki yarışına ise olumlu etki yaptı. Sezona UEFA Konferans Ligi’nde başlayan Trabzonspor ilk eleme maçında Molde’yi geçmeyi başardı. Bordo-mavili ekibi bir sonraki turda eşleştiği rakip ise Jose Mourinho’nun Roma’sı oldu. Trabzonspor rakibine 2 maçta da mağlup oldu ve Avrupa defterini erken kapattı. Süper Lig’e fırtına gibi bir başlangıç yapan Trabzonspor, 15 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Söz konusu seriside 12 galibiyet 3 beraberlik elde etti.

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