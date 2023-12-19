Teknik direktör Abdullah Avcı'nın ikinci kez göreve gelmesinin ardından 4 dış saha maçında 2'şer galibiyet ve beraberlik alarak yenilgi görmeyen Karadeniz ekibi İstanbulspor'u da mağlup ederek bu başarısını sürdürmeye çalışacak.

Trabzonspor'da Orsic, Fernandez, Pepe ve Göktan Gürpüz'ün sakatlıkları devam ediyor. Bordo-mavili takımda sarı kart sınırında bulunan isimler Enis Destan ve Bakasetas ise bugün kart görmeleri durumunda 18. haftada iç sahadaki Başakşehir maçında olmayacak. Ev sahibi İstanbulspor'da ise Rroca, Duhaney ve Muammer sarı kart sınırında bulunuyor.