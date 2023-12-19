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Spor

Trabzonspor'da hedef deplasman serisini sürdürmek

Trabzonspor, Süper Lig'de bugün İstanbulspor'a konuk olacak. Teknik direktör Avcı'nın ikinci kez göreve gelmesiyle 4 deplasmanda 2'şer galibiyet ve beraberlik alarak yenilgi görmeyen bordo mavililer, yeni bir galibiyet için sahaya çıkacak. İstanbulspor-Trabzonspor maçına dair detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Ali Kemal Yazıcı
09:08 - 19/12/2023 Salı
Güncelleme: 09:12 - 19/12/2023 Salı
Yeni Şafak
Trabzonspor ligde 4. sırada bulunuyor
Trabzonspor ligde 4. sırada bulunuyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında bugün İstanbulspor'a konuk olacak. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak Ligde 15 haftada 26 puan toplayarak 4. sırada yer alan bordo-mavili takım, İstanbulspor deplasmanında da kazanarak üst sıralardaki yerini korumayı hedefliyor.


Teknik direktör Abdullah Avcı'nın ikinci kez göreve gelmesinin ardından 4 dış saha maçında 2'şer galibiyet ve beraberlik alarak yenilgi görmeyen Karadeniz ekibi İstanbulspor'u da mağlup ederek bu başarısını sürdürmeye çalışacak.


4 eksik var

Trabzonspor'da Orsic, Fernandez, Pepe ve Göktan Gürpüz'ün sakatlıkları devam ediyor. Bordo-mavili takımda sarı kart sınırında bulunan isimler Enis Destan ve Bakasetas ise bugün kart görmeleri durumunda 18. haftada iç sahadaki Başakşehir maçında olmayacak. Ev sahibi İstanbulspor'da ise Rroca, Duhaney ve Muammer sarı kart sınırında bulunuyor.


İstanbulspor-Trabzonspor muhtemel 11'ler

İstanbulspor:
Alp, Duhaney, Okan, Simon, Ali, Muammer, Loshaj, Ndao, Jackson, Ethemi, Emir
Trabzonspor:
Uğurcan, Eren, Denswil, Mendy, Larsen, Berat, Abdülkadir, Visca, Bakasetas, Trezeguet, Onuachu




#Trabzonspor
#İstanbulspor
#Süper Lig
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