Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 41 ve 61. dakikalarda Ernest Muci, 57. dakikada Arseniy Batagov, 70. dakikada Kazeem Olaigbe ve 85 ile 90+2. dakikalarda Sikan kaydetti. İstanbulspor'un tek golünü ise 29. dakikada Mario Krstovski kaydetti.