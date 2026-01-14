Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında deplasmanda İstanbulspor’u 6-1 mağlup etti. İstanbulspor-Trabzonspor maçının özetini haberimizde bulabilirsiniz.
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında Trabzonspor deplasmanda İstanbulspor ile karşılaştı. Mücadeleyi bordo mavili takım geriden gelerek 6-1 kazandı.
Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 41 ve 61. dakikalarda Ernest Muci, 57. dakikada Arseniy Batagov, 70. dakikada Kazeem Olaigbe ve 85 ile 90+2. dakikalarda Sikan kaydetti. İstanbulspor'un tek golünü ise 29. dakikada Mario Krstovski kaydetti.
Ayrıca İstanbulspor'da Fahri Kerem Ay, yaptığı faul sonrasında 54. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.
23. dakikada savunmanın uzaklaştırdığı topa hareketlenen Krstovic, ceza sahası sağ çaprazına kadar ilerleyip kaleci Onuralp ile karşı karşıya kaldı. Krstovic’in yakın direğe şutunda kaleci Onurcan meşin yuvarlağı çeldi.29. dakikada sağ taraftan Yunus Bahadır’ın ceza sahasına ortasına iyi yükselen Krstovic’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
38. dakikada Batagov’un savunma arkasına uzun pasına hareketlenen Augusto’nun ceza sahası sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda uzak direğe yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.
41. dakikada Bouchari rakipten kaptığı topta pasını Ozan Tufan’a aktardı. Ozan da sağ çaprazdan ceza sahasına giren Muçi’yi gördü. Muçi’nin bu noktadan bekletmeden şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
53. dakikada ceza yayının gerisinde Fahri Kerem Ay, Bouchari’ye yaptığı faul sonrası hakem Burak Demirkıran tarafından direkt kırmızı kartla cezalandırıldı.57. dakikada sol taraftan Muçi’nin ortasına ön direkte iyi yükselen Batagov’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-2
60. dakikada Folcarelli’nin pasında topla buluşan Muçi’nin uzak mesafeden sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-3
70. dakikada sol taraftan çizgiye inen Cihan Çanak’ın kale önüne ortasında iyi yükselen Olaigbe kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-4
85. dakikada sol taraftan Olaigbe’nin pasında penaltı noktasında topla buluşan Sikan’ın rakibinden sıyrılıp yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 1-5
90+1. dakikada Batagov’un ceza yayı solundan pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Sikan’ın bekletmeden şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-6
Mücadele bu skorla sona erdi.