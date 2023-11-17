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Spor

İstatistikler yalan söylemez: Zaha varsa Kerem yok

Galatasaray'da Zaha'nın ilk 11'de forma giymediği ilk 6 haftada sol kanatta oynayan Kerem Aktürkoğlu, bu sürede 3 gol ve 4 asistlik katkı yaptı. 7. haftada oynamaya başlayan Zaha'nın sol kanada geçmesiyle mevkisini kaybeden Kerem, Fildişi Sahilli oyuncu ile ilk 11'de çıktığı ikinci 6 maçlık periyotta ise suskun kaldı.

Umut Yılmaz
09:50 - 17/11/2023 Cuma
Güncelleme: 09:52 - 17/11/2023 Cuma
Yeni Şafak
Wilfried Zaha & Kerem Aktürkoğlu

Wilfried Zaha & Kerem Aktürkoğlu

Galatasaray'ın sol kanattaki dinamosu Kerem Aktürkoğlu'nun performansında düşüş gözlemlenirken, istatistikler bunun sebebi olarak Wilfried Zaha'yı adres gösteriyor.


Süper Lig'de ilk haftanın ardından galibiyet serisi başlatan sarı-kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu, sol kanatta müthiş bir performans ortaya koyarak ilk 6 haftada 3 gol ve 4 asistlik katkı yaptı. Ancak Kerem'in bu performansı, sakatlık ve adaptasyon sorununu atlatan Zaha'nın ilk 11'de forma giymesiyle son buldu.




Zaha olmayınca Kerem coştu

Teknik direktör Okan Buruk, iki oyuncuyu da ilk 11'de sahaya sürdüğü son 6 maçın tamamında Fildişi Sahilli yıldıza sol kanatta şans verirken, Kerem Aktürkoğlu'nu sağ kanat veya forvet arkasında oynattı. Zaha sol kanatta etkili olsa da asıl mevkisini kaybeden Kerem, gerek skor katkısı olarak gerekse de maç içindeki etkinliği açısından ciddi bir düşüş yaşadı.


Sezon başı transfer edilen Wilfried Zaha, sakatlık nedeniyle ilk 6 haftalık periyotta sadece Kayseri ve Başakşehir maçlarında sonradan oyuna dahil oldu.



İkisi bir arada olmadı

İlk haftası golsüz geçilen Kayseri maçının ardından iç sahada Trabzonspor'u 2-0 yenen Galatasaray'ın ilk golünün asistini yapan Kerem, sonraki hafta Gaziantep deplasmanında da fırtına gibi esti. 3-0 kazanılan maçta takımını öne geçiren milli futbolcu, 2. golün de pasını verdi. Kerem, 4. haftada RAMS Park'ta Samsun'u 4-2 yendikleri maçta da, 2 gol kaydetti ve 3. golün de asistini yaptı. Avrupa maçı düşünülerek 5. haftadaki Başakşehir maçında yedek soyunan genç futbolcu, 6. haftayı da boş geçmedi. Kerem, 1-0 kazanılan İstanbulspor maçında Icardi'nin golünde pası veren isim oldu.


Kerem, 7. haftadan başlayarak ligin son 6 haftasında ise sahaya Zaha ile birlikte ilk 11'de çıktı ve ne gol ne de asist katkısı verebildi.


Avrupa'da da düşüşte

Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Avrupa maçlarında da düşen bir grafik sergiledi. Şampiyonlar Ligi eleme maçlarında 1 gol ve 2 asistle oynayan milli futbolcu, son dönemdeki grup maçlarında ise 1 gol atabildi.






#Galatasaray
#Wilfried Zaha
#Kerem Aktürkoğlu
38 dakika önce
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