Spor İstenmeyen oyuncular Galatasarayı taşıyor
FUTBOL FUTBOL

İstenmeyen oyuncular Galatasaray'ı taşıyor

Galatasaray’da takımdan gönderilmesi planlanan isimler sarı-kırmızılıları taşıyor. Yeni sezon planlamasında yer almayan Luyindama ve Feghouli, Hatayspor maçında galibiyeti getiren isimler oldu. Kendisine takıma arayan Diagne ise takımın en skoreri konumunda.

Umut Yılmaz Umut Yılmaz Yeni Şafak
İstenmeyen oyuncular Galatasarayı taşıyor
Galatasaraylı futbolcuların gol sevinçleri

Galatasaray, hem Avrupa’da hem de Süper Lig’de yoluna devam ediyor. Lige 2’de 2 yaparak başlayan sarı-kırmızılı takım, UEFA Avrupa Ligi’nde de gruplara kalmak için mücadele ediyor. Aslan’ı bu dönemde taşıyan isimlerin ise gönderilmesi planlanan futbolcular olması dikkat çekti. Son olarak sarı-kırmızılı takımın 1-0 geriye düştüğü Hatayspor maçını çeviren isimler Christian Luyindama ve Sofiane Feghouli oldu.

Hatay ekibi karşısında galibiyeti getiren golü kaydeden Christian Luyindama’nın uzun süredir gönderilmesi gündemdeydi. Performansı hem teknik heyet hem camia tarafından beğenilmeyen Luyindama’nın satılması bekleniyordu. Hatta Cimbom, Luyindama’nın yerine Christian Nelsson’u transfer etti. Ancak Marcao’nun kadro dışı kalmasının ardından forma şansını sürdüren Luyindama son olarak Hatay maçında takımına 3 puanı getirdi. Kontratı sezon sonunda bitecek olan 27 yaşındaki oyuncu ile yeni sözleşme yapılacak.

Golleriyle dikkat çekiyorlar

Sofiane Feghouli için ise Başkan Burak Elmas kendisi açıklama yapmış, Cezayirli oyuncudan takım bulmasını istemişti. 31 yaşındaki oyuncu da sarı-kırmızılı takımı taşıyan isimler arasında yer alıyor. Galatasaray’ın galibiyetlerinde büyük rol oynayan Feghouli, etkili futbolunu 5 maçta attığı 2 golle süsledi.

  • Ayrıca Galatasaray’da sezonun en formda oyuncusu Mbaye Diagne de gönderilecek isimler arasında yer alıyor. 1 ay boyunca kendisine takım arayan ancak bulamadığı için sarı-kırmızılılara geri dönen Diagne, 5 maçta attığı 3 golle takımının en skorer ismi olarak göze çarpıyor. Ayrıca Diagne, forma giydiği maçlarda sarı-kırmızılı takımın en diri oyuncusu olarak da dikkat çekiyor.

Galatasaray'da 10 numaralı formanın sahibi belli oluyor
SPOR
Galatasaray'da 10 numaralı formanın sahibi belli oluyor

Abone Ol Google News
Bakanlık personeli uçurumdan uçtu

Bakanlık personeli uçurumdan uçtu

Kastamonu'daki sel bölgesinde görev yapacaklardı.
Babanın cezası belli oldu

Babanın cezası belli oldu

​Görüntüler tepki çekmişti.
Nihat Doğandan tepki çeken sözler: Malazgirt Türk zaferi değil

Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesi başladı.

Cumhurbaşkanı ​Erdoğan Ahlat'ta büyükelçilere hitap etti.

25 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı.

Bakan Yanık duyurdu: Yardımlar 50 milyon TL'yi buldu.

Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 950. yılında Ahlat'tan seslendi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.