İstenmeyen oyuncular Galatasaray'ı taşıyor

Galatasaray, hem Avrupa’da hem de Süper Lig’de yoluna devam ediyor. Lige 2’de 2 yaparak başlayan sarı-kırmızılı takım, UEFA Avrupa Ligi’nde de gruplara kalmak için mücadele ediyor. Aslan’ı bu dönemde taşıyan isimlerin ise gönderilmesi planlanan futbolcular olması dikkat çekti. Son olarak sarı-kırmızılı takımın 1-0 geriye düştüğü Hatayspor maçını çeviren isimler Christian Luyindama ve Sofiane Feghouli oldu.

Hatay ekibi karşısında galibiyeti getiren golü kaydeden Christian Luyindama’nın uzun süredir gönderilmesi gündemdeydi. Performansı hem teknik heyet hem camia tarafından beğenilmeyen Luyindama’nın satılması bekleniyordu. Hatta Cimbom, Luyindama’nın yerine Christian Nelsson’u transfer etti. Ancak Marcao’nun kadro dışı kalmasının ardından forma şansını sürdüren Luyindama son olarak Hatay maçında takımına 3 puanı getirdi. Kontratı sezon sonunda bitecek olan 27 yaşındaki oyuncu ile yeni sözleşme yapılacak.

REKLAM

Golleriyle dikkat çekiyorlar

Sofiane Feghouli için ise Başkan Burak Elmas kendisi açıklama yapmış, Cezayirli oyuncudan takım bulmasını istemişti. 31 yaşındaki oyuncu da sarı-kırmızılı takımı taşıyan isimler arasında yer alıyor. Galatasaray’ın galibiyetlerinde büyük rol oynayan Feghouli, etkili futbolunu 5 maçta attığı 2 golle süsledi.

Ayrıca Galatasaray’da sezonun en formda oyuncusu Mbaye Diagne de gönderilecek isimler arasında yer alıyor. 1 ay boyunca kendisine takım arayan ancak bulamadığı için sarı-kırmızılılara geri dönen Diagne, 5 maçta attığı 3 golle takımının en skorer ismi olarak göze çarpıyor. Ayrıca Diagne, forma giydiği maçlarda sarı-kırmızılı takımın en diri oyuncusu olarak da dikkat çekiyor.

SPOR Galatasaray'da 10 numaralı formanın sahibi belli oluyor