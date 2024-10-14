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İzlanda-Türkiye maçı ertelenecek mi?

İzlanda-Türkiye maçı ertelenecek mi?

Haber Merkezi
16:2214/10/2024, Pazartesi
G: 14/10/2024, Pazartesi
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İzlanda-Türkiye maçının oynanacağı stadyum
İzlanda-Türkiye maçının oynanacağı stadyum

A Milli Futbol Takımımızın deplasmanda bu akşam İzlanda ile oynayacağı UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup maçı, stadyumun zemini nedeniyle ertelenmesi bekleniyordu. Fakat yapılan incelemeler sonrasında UEFA, maçın oynanmasına karar verdi.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup maçında, A Milli Takımımız deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak. İzlanda'daki hava durumu nedeniyle zemin buz tutmuş durumda ve bozulmalar nedeniyle saha futbol oynamaya elverişli değil.


Hakemler zemini kontrol etti

İzlanda-Türkiye maçıyla ilgili hakemler ve UEFA yetkilileri, zemin kontrolü için sahaya çıktı. Aynı zamanda takım kaptanımız Hakan Çalhanoğlu ve federasyon yetkilileri, görevlilerle görüşerek, düşüncelerini söylediler.


Oynamak istemedik

Buz tutan zeminin altı taş. Yani futbolcuların sakatlık ihtimalinin fazla olduğu bir zemin. Bu yüzen hem A Milli Takımımızın oyuncuları hem de yöneticiler, yüksek sakatlık riski nedeniyle bu zeminde futbol oynamak istemedi.


UEFA kararını açıkladı

UEFA yetkilileri ve hakemler, İzlanda-Türkiye maçının planlanan yerde ve saatte oynatılmasına karar verdi.



#Uluslar Ligi
#Türkiye
#İzlanda

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