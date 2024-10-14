İzlanda-Türkiye maçı ertelenecek mi?

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup maçında, A Milli Takımımız deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak. İzlanda'daki hava durumu nedeniyle zemin buz tutmuş durumda ve bozulmalar nedeniyle saha futbol oynamaya elverişli değil.

İzlanda-Türkiye maçıyla ilgili hakemler ve UEFA yetkilileri, zemin kontrolü için sahaya çıktı. Aynı zamanda takım kaptanımız Hakan Çalhanoğlu ve federasyon yetkilileri, görevlilerle görüşerek, düşüncelerini söylediler.

Buz tutan zeminin altı taş. Yani futbolcuların sakatlık ihtimalinin fazla olduğu bir zemin. Bu yüzen hem A Milli Takımımızın oyuncuları hem de yöneticiler, yüksek sakatlık riski nedeniyle bu zeminde futbol oynamak istemedi.